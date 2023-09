Diplacousie : quel est ce trouble de l'audition dont souffre Florian Rossi ?

L'ESSENTIEL Le musicien Florian Rossi est atteint de diplacousie.

La "diplacousie" fait percevoir un même son sous forme de fréquences différentes entre les deux oreilles.

Cette maladie ORL se traite mais peu dans certains cas devenir permanente.

J’ai cru que j’allais rester "bloqué comme ça". Dans une story Instagram aujourd’hui disparue, le compagnon de la chanteuse Louane Florian Rossi a confié souffrir d’une maladie peu commune qui affecte son oreille.

Une diplacousie déclenchée par une otite

"J’ai eu une diplacousie, ça s’est déclenché en juillet suite à une otite qui a un petit peu dégénéré", a expliqué le musicien. "En gros, c’est quand l’oreille malade perçoit un son à une hauteur différente de l’oreille saine. Vous pouvez imaginer la cacophonie et donc l’enfer que ça peut être. Impossible de faire de la musique, d’écouter de la musique, d’être dans des endroits bruyants", a-t-il précisé.

"En tout cas, si ça peut aider des gens à ne pas paniquer et à prendre leur mal en patience voilà : c’est un symptôme qui n’est pas courant et donc ça peut faire très peur quand ça survient, mais avec du temps, même si c’est assez lent, ça se résorbe", a également positivé Florian Rossi.

Fréquence de la diplacousie

La diplacousie peut affecter n'importe qui, mais elle est plus fréquente chez les musiciens et chez les personnes qui ont une perte auditive dans une oreille ou qui commencent à ne plus entendre. Ceux qui développent une diplacousie la remarquent généralement soudainement après une exposition à un bruit fort, une infection de l'oreille ou un traumatisme crânien.

Traitement de la diplacousie

"Si votre diplacousie est causée par une obstruction, votre audition peut redevenir normale une fois l'obstruction supprimée ou l'infection disparue" explique le docteur Costa sur son site. "La diplacusie causée par une perte auditive neurosensorielle peut devenir permanente, mais elle peut être traitée avec des prothèses auditives ou des implants cochléaires. La rééducation auditive et/ou l'entraînement auditif peuvent également aider votre cerveau à s'adapter" conclut le médecin ORL.

On estime à 10 millions le nombre de personnes ayant un problème d'audition en France.