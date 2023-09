Première mondiale : des chercheurs développent des reins humains dans des porcs

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont réussi à cultiver des reins humains dans des embryons de porc.

Cette expérience pourrait à terme pallier le manque de greffes de rein.

Qu’elle soit due au diabète ou à d’autres maladies, l’insuffisance rénale est la principale cause des greffes de rein.

C’est une première mondiale. Selon une nouvelle étude, des chercheurs ont réussi à cultiver des reins humains dans des embryons de porc.

Des reins humains dans des porcs : vers moins d'attente pour les greffes ?

Comme les reins sont les organes les plus couramment transplantés chez l'Homme, les listes d’attente pour en bénéficier sont souvent très longues, de nombreuses personnes décédant avant même d’être greffées. Afin de solutionner ce problème, des scientifiques ont développé des embryons avec des cellules humaines et porcines, appelées "chimères".



"Des organes de rat ont déjà été produits chez des souris et des organes de souris ont déjà été produits chez des rats, mais les tentatives précédentes de produire des organes humains chez des porcs n'avaient jusqu'ici pas abouti", a déclaré le directeur de l’étude Liangxue Lai dans un communiqué de presse. "Notre nouvelle approche a permis d’améliorer l’intégration de cellules humaines dans les tissus du receveur et de faire croître des organes humains dans des porcs", s'est-il félicité.

Des reins humains dans des porcs : des enjeux é thiques

Les embryons chimériques que son équipe a obtenus ont été cultivés dans des nutriments optimisés pour répondre aux besoins des deux espèces, et 1.820 d'entre eux ont ensuite été transférés dans des truies. Après 28 jours, les gestations des animaux ont été interrompues et les embryons prélevés pour analyse.



Sur les cinq embryons extraits avec succès, les chercheurs ont constaté que tous avaient des reins de structure normale pour leur stade de développement, y compris les ensembles cellulaires précoces qui allaient former le lien entre le rein et la vessie. En ce qui concerne la proportion de porcs et d'humains, ils ont constaté que 50 à 60 % des cellules rénales étaient humaines. Des cellules humaines ont aussi été retrouvées dans la moelle épinière et les cerveaux des porcs, ce qui soulève des enjeux éthiques.

Si les résultats de cette nouvelle recherche sont encourageants, il reste encore un long chemin à parcourir avant que la culture de reins humains sur les animaux ne devienne réalité.

Les greffes de rein en France

5.494 greffes ont été réalisées en France en 2022 contre 5.276 en 2021, soit une hausse de 4 %. "Pour les greffes à partir de donneurs vivants, 533 greffes ont été enregistrées en 2022 contre 522 en 2021, dont 511 greffes rénales avec donneurs vivants", précise l'Agence de biomédecine.

Qu’elle soit due au diabète ou à d’autres maladies, l’insuffisance rénale est la principale cause des greffes de rein. "La transplantation améliore la survie des malades et restaure une vie normale. Malgré sa lourdeur initiale, elle coûte finalement moins à la collectivité qu’une obligation de dialyse à vie", précise l'Inserm.