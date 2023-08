Narcolepsie : une avancée dans la prise en charge avec un espoir de guérison

L'ESSENTIEL Une étude annonce des résultats encourageants dans la prise en charge de la narcolepsie, une maladie neurologique chronique rare touchant 1 personne sur 2500.

La narcolepsie se caractérise par des accès soudains et incontrôlables de somnolence diurne.

La maladie débute principalement chez l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte.

Des chercheurs du Centre de référence des narcolepsies et hypersomnies rares à Montpellier ont mené une étude sur un traitement prometteur pour la narcolepsie. Les résultats ont été très satisfaisants, avec des patients se sentant guéris pour la première fois. Les symptômes caractéristiques de la maladie, tels que les accès de somnolence diurne excessive et les épisodes de cataplexie, ont été considérablement réduits.

L'essai clinique a dû être arrêté assez rapidement en raison d'effets secondaires hépatotoxiques. Cependant, ces résultats encourageants ouvrent la voie à une nouvelle ère de traitement pour les narcoleptiques et présentent « un véritable espoir de guérison pour ces personnes qui peinent à rester éveillées » selon l’INSERM. Un nouvel agoniste, actuellement en développement, présente moins d'effets secondaires et pourrait offrir une alternative sûre et efficace pour le traitement de la maladie.

Comprendre la narcolepsie

La narcolepsie est une maladie neurologique chronique rare qui affecte environ une personne sur 2 500. Elle se caractérise par des accès soudains et incontrôlables de somnolence diurne excessive, même après une nuit de sommeil normale. Les personnes atteintes peuvent s'endormir à tout moment de la journée, ce qui peut être extrêmement dangereux, surtout lorsqu'elles sont au volant ou en train de faire des activités potentiellement dangereuses.

Outre les accès de somnolence diurne, elle peut également provoquer des symptômes tels que la cataplexie, des épisodes soudains de perte de tonus musculaire, ainsi que des hallucinations au moment de l'endormissement ou du réveil. La recherche suggère qu'une origine auto-immune est fortement suspectée dans la narcolepsie de type 1, la forme la plus courante de la maladie. Cette affection est causée par la perte ou une altération des neurones à orexine de l'hypothalamus qui jouent un rôle essentiel dans l'initiation et le maintien de l'éveil.

L'espoir d'un traitement sûr et efficace pour les narcoleptiques

Les chercheurs travaillent actuellement sur le développement d'un nouvel agoniste qui présente moins d'effets secondaires, dans l'espoir de fournir un traitement sûr et efficace pour les patients atteints de narcolepsie à l'avenir. Cette avancée prometteuse marque un grand pas en avant dans le domaine du traitement de la narcolepsie, offrant aux personnes souffrant de cette maladie invalidante un nouvel espoir d'amélioration de leur qualité de vie. La narcolepsie est une maladie chronique et complexe qui nécessite une attention et des efforts continus pour améliorer les options de traitement disponibles pour les patients.