Elle meurt après avoir bu 2 litres d'eau en 20 min

L'ESSENTIEL Une mère de famille américaine est décédée après avoir bu deux litres d’eau en 20 minutes.

Cela a entraîné une intoxication à l’eau, une maladie rare mais dangereuse.

Les experts recommandent de ne pas boire plus qu’un litre d’eau par heure.

Un phénomène rare a fait une victime américaine de 35 ans. En effet, Ashley Summers, une mère de famille de deux enfants, est morte après avoir bu trop d’eau, trop vite. Cette tragédie, appelée intoxication par l’eau, est survenue après qu’elle a bu environ deux litres d’eau (64 onces correspond à 1,89 litre) en 20 minutes.

4 petites bouteilles d'eau ont provoqué son malaise

Alors qu’elle fêtait le 4 juillet, la fête nationale américaine sur un lac de l'Indiana, aux Etats-Unis, elle a commencé à se sentir déshydratée, a confié son frère Devon Miller à l'émission "Good Morning America" :

"A un moment de la journée, elle a commencé à avoir mal à la tête (...) Elle a donc bu beaucoup d'eau."

Elle a bu 4 petites bouteilles de 50 cl environ chacune, soit l'équivalent de la consommation recommandée pour la journée, en une vingtaine de minutes. Peu de temps après, elle a commencé à se sentir étourdie. De retour à la maison, elle s'est évanouie dans le garage et n’a jamais repris connaissance. La trentenaire est décédée à l'hôpital d'une intoxication à l'eau, selon ses médecins.

L'intoxication par l'eau peut être mortelle

L’intoxication par l'eau est causée par la consommation d'une très grande quantité d'eau trop rapidement. Cela perturbe l'équilibre des électrolytes dans le corps, selon une étude publiée par l'Institut national de la santé américain (National Institutes of Health).

"Les symptômes de la surhydratation peuvent inclure une altération de l'état mental, une désorientation, une confusion, des nausées et des vomissements", précise l'organisme.

Si elle n'est pas détectée rapidement, le cerveau est susceptible de se mettre à enfler, comme cela a été le cas pour Ashley Summers. Ce qui peut entraîner des maux de tête, des crises d'épilepsie ou plus grave un œdème cérébral, le coma ou le décès.

Hydratation : il faut espacer la consommation d'eau

Le Dr Stephanie Widmer, collaboratrice médicale d'ABC News, médecin urgentiste certifiée et toxicologue médicale, a précisé que la clé de la prévention de l'intoxication par l'eau est d'espacer sa consommation tout au long de la journée.

"La recommandation générale est de boire deux litres d'eau par jour, en moyenne, par personne, et ce tout au long de la journée", a indiqué la Dr Widmer. "Mais il ne faut pas non plus consommer plus d'un litre d'eau par heure”, a-t-elle ajouté.