Les granités sont dangereux pour la santé de vos enfants

L'ESSENTIEL Les agences de santé britannique et écossaise alertent des dangers des granités industriels.

L'exposition des enfants au glycérol utilisé dans les granités pourrait causer des maux de têtes et des nausées aux enfants.

Ce sont surtout les enfants de moins de quatre ans qui sont concernés par ces symptômes.

Les granités, boissons glacées stars de l'été, ne doivent pas être donnés aux enfants de moins de quatre ans, a annoncé dans un communiqué commun la Food Standards Agency (FSA) et la Food Standards Scotland (FSS), les agences britannique et écossaise des normes alimentaires.

Granité : une possible intoxication à la glycérol

En effet, selon les experts, leur version industrielle faite de glace pilée, de sirop et de glycérol (un liquide qui empêche les boissons de geler) pourrait provoquer des maux de têtes et des nausées.

Ces troubles seraient causés par l'exposition au glycérol, rapporte Sky News.

La FSA et la FSS ont déclaré avoir connaissance de deux cas en Écosse, l'un en 2021 et l'autre en 2022, où des enfants ont été admis à l'hôpital en raison d'une intoxication à cette substance.

Mais les cas pourraient être plus nombreux : "il est probable que les cas d'intoxication au glycérol ne soient pas suffisamment signalés, car les parents peuvent attribuer les nausées et les maux de tête à d'autres facteurs", ont noté les experts.

Granités : La glycérol touche particulièrement les plus jeunes enfants

Adam Hardgrave, responsable des additifs à la FSA, a déclaré : "bien que les symptômes de l'intoxication au glycérol soient généralement bénins, il est important que les parents soient conscients des risques, en particulier en cas de consommation élevée.”

En effet, la consommation de plusieurs granités dans un court laps de temps peut provoquer un choc, une hypoglycémie et une perte de conscience chez les enfants, indiquent les autorités de santé.

Les enfants plus âgés sont moins à même de subir les effets néfastes du glycérol car ils sont liés au poids corporel.

Quoiqu'il en soit, pour une consommation plus sûre de ces boissons rafraîchissantes, alors que les températures remontent en France il est toujours possible de les faire maison et dans la version d'origine, plus saine, où les vrais fruits remplacent les sirops, ce qui permet en plus de surveiller le montant réel de sucre.