Première mondiale au CHU de Lille : un distributeur automatique d’anesthésie en chirurgie

L'ESSENTIEL Un anesthésiste-réanimateur a plusieurs missions en pré-opératoire, pendant une intervention chirurgicale et en post-opératoire.

Le CHU de Lille et la start-up MDoloris ont mis au point un distributeur automatique d’anesthésie.

Ce dispositif consiste à mieux adapter les doses d’anesthésie pendant une opération chirurgicale.

Dans le cadre de sa profession, un anesthésiste-réanimateur a trois champs d’action : il prépare la gestion du parcours d’anesthésie d’un patient en pré-opératoire, il effectue la surveillance durant l’opération afin de prendre en charge rapidement les complications (hémorragies, allergies, choc anaphylactique) et il s'occupe de la médecine péri-opératoire (le réveil et la gestion des douleurs).

Une meilleure administration des doses d’anesthésie

Associé à la start-up MDoloris, le CHU de Lille a récemment développé une avancée mondiale : un distributeur automatique d’anesthésie. En fonction des gestes chirurgicaux pratiqués, les douleurs peuvent être plus ou moins intenses. Ce dispositif permettrait donc de mieux adapter les doses d’anesthésie administrées lors d’une intervention chirurgicale. Le médecin anesthésiste pourrait également se consacrer pleinement à la surveillance des signes vitaux des patients.

Distributeur automatique d’anesthésie : une mise sur le marché prévue d’ici la fin 2024

Dans un entretien accordé à Europe 1 le 4 août 2023, le Docteur Mathieu Jeanne, chef de service au pôle anesthésie et réanimation au centre de traitement des brûlés au CHU de Lille, a décrit le fonctionnement du distributeur automatique d’anesthésie. "Quand on a une chirurgie qui entraîne beaucoup de douleurs dans l’organisme, c’est bien d’avoir un dispositif qui administre une dose élevée. Et, par contre, à un certain temps de la chirurgie, c’est beaucoup moins douloureux. À ce moment-là, c’est bien de ne pas administrer un médicament dont l’organisme n’a pas besoin. Le dispositif automatique le fait sans se tromper, là où l’anesthésiste a besoin d'une vigilance de chaque instant", a-t-il expliqué.

Selon le CHU de Lille, le distributeur automatique d’anesthésie devrait être mis sur le marché d’ici la fin 2024, ou au plus tard, début 2025.