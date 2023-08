Les enfants exposés au plomb sont plus susceptibles de devenir des criminels

L'ESSENTIEL L'exposition au plomb pendant l'enfance ou la grossesse peut provoquer le saturnisme. Cela se caractérise par un retard psychomoteur et du développement ainsi que des troubles de l'apprentissage.

Une exposition au plomb pendant l'enfance est aussi liée avec une hausse des comportements criminels à l'âge adulte.

Les chercheurs appellent une action forte des gouvernements et de la société pour agir afin de protéger les personnes dans les conditions les plus vulnérables contre l'exposition au plomb.

L’intoxication au plomb chez l’enfant, appelée saturnisme infantile, a des conséquences graves sur le développement psychomoteur du petit. Il peut présenter des retards de développement intellectuel et d'apprentissage. Mais, il semblerait que l'exposition à ce métal puisse aussi avoir un impact sur les comportements à l'âge adulte, selon une étude parue dans la revue PLOS Global Public Health le 2 août 2023.

Plomb : les enfants exposés ont plus de comportements anti-sociaux en grandissant

En effet, les travaux des chercheurs de l'Université George Washington ont établi un lien entre l'exposition au plomb in-utero ou pendant l'enfance et un risque accru de comportement criminel ou antisociaux à l'âge adulte. Cette analyse comprenait 17 études menées dans trois pays différents. Elles ont entre autres mesuré l'exposition au plomb, les effets de l'exposition à différents âges de la vie, de la gestation à l'adolescence ainsi que les comportements criminels et antisociaux des participants. Les résultats suggèrent qu'il existe un risque excessif de comportement criminel à l'âge adulte lorsqu'une personne est exposée au plomb pendant la période prénatale ou dans les premières années de l'enfance.

"Alors que davantage de données au niveau individuel doivent être collectées pour vérifier le lien entre les effets de l'exposition au plomb pendant l'enfance et le comportement criminel à l'âge adulte, les preuves que nous avons trouvées indiquent que l'exposition au plomb est associée à des effets biologiques chez les enfants qui ont longtemps conséquences comportementales à long terme", explique Maria Jose Talayero Schettino, auteur principal de l'étude et doctorante de l'Université George Washington dans un communiqué. "Les données démontrent clairement la nécessité pour tous les pays de mettre en œuvre des politiques visant à prévenir l'exposition au plomb".

Exposition au plomb et enfants : des études supplémentaires nécessaires

La chercheuse Maria Jose Talayero Schettino souligne que le comportement criminel chez les individus est un concept complexe, avec de nombreux facteurs supplémentaires impliqués au-delà de l'exposition au plomb pendant le développement. D'autres éléments sociaux, familiaux et environnementaux peuvent également jouer un rôle dans la propension à adopter des comportements antisociaux à l'âge adulte. Par conséquent, il est important de prendre en compte l'ensemble du contexte environnemental et social lors de l'élaboration de politiques et d'interventions de prévention.

Les chercheurs reconnaissent une limite à leur cette méta-analyse : chaque étude analysée utilisait des définitions différentes pour les comportements criminels et agressifs à l'âge adulte. Par conséquent, il est important de mener des études supplémentaires qui incluent un plus large éventail de régions et de pays, ainsi que l'utilisation d'un ensemble commun d'indicateurs pour l'exposition au plomb et les résultats, afin de mesurer l'impact global de l'exposition au plomb sur les comportements criminels.

"Il n'y a pas de niveau sûr d'exposition au plomb pour les enfants, et les pays devraient déployer tous leurs efforts pour protéger les enfants et les femmes enceintes d'une exposition au plomb", ajoute l'experte. "Les preuves de l'examen systématique soutiennent une action forte des gouvernements et de la société pour agir afin de protéger les personnes dans les conditions les plus vulnérables."