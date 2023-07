Ce symptôme de cancer méconnu peut apparaître tous les matins sur les draps et oreillers

L'ESSENTIEL Le cancer peut se manifester par une grande variété de symptômes dont la transpiration excessive la nuit.

En effet, lorsqu'il fait face à une infection la température du corps est plus élevée.

Lors des sueurs nocturnes, les cheveux, le corps et les draps sont trempés au réveil.

En matière de cancer, plus il est repéré tôt, mieux c’est. Et un symptôme moins familier que la perte de poids, la fatigue, une grosseur ou des saignements inexpliqués serait à surveiller d’après plusieurs scientifiques.

Quels sont les cancers qui font transpirer la nuit ?

Dans le Mirror, ils indiquent en effet que les sueurs nocturnes peut être un signe avant-coureur de cancer qui passe souvent inaperçu, en particulier en été.

En effet, selon Cancer Research, l'infection est l'une des causes les plus fréquentes de transpiration chez les personnes atteintes d'un cancer. Or elle peut provoquer une température élevée et le corps transpire alors pour tenter de la réduire.

C’est notamment le cas de certains cancers comme la leucémie, le cancer des os, de la prostate, du rein, de la thyroïde par exemple ou encore le lymphome non hodgkinien (cancer du système lymphatique), les tumeurs carcinoïdes ou germinales.

Comment gérer les sueurs nocturnes

Attention toutefois, les sueurs nocturnes ne consistent pas seulement à transpirer pendant la nuit, mais aussi à transpirer tellement que les cheveux, le corps et les draps sont trempés au réveil.

Elles peuvent être aussi le signe de nombreuses maladies ou encore un effet secondaire des médicaments, mais il est recommandé d’en parler à son médecin si elles apparaissent soudainement.

En attendant qu’elles soient traitées, la Sleep Foundation recommande quelques mesures pour lutter contre les sueurs nocturnes et améliorer le sommeil, comme dormir dans une chambre plus fraîche, investir dans un protège-matelas rafraîchissant ou encore utiliser des vêtements amples et une couette légère.