La pesée lors d'une visite médicale impacte la santé mentale

L'ESSENTIEL Une étude de l'Université du Missouri montre que la pesée des patientes lors des visites de soins de santé est associée à une santé mentale négative.

De plus, 30 % des femmes refusent d'être pesées et certaines renoncent à des soins ou consultations par peur de la pesée.

Les chercheurs conseillent entre autres de revoir les habitudes de consultation et de peser que les patients en ayant besoin à la fin du rendez-vous.

Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Missouri, de plus en plus de patients cherchent à éviter la pesée lors de leurs visites médicales. Pour comprendre pourquoi, ils ont interrogé 384 femmes adultes de différentes morphologies sur le déroulé et leurs ressentis pendant le rendez-vous. Les résultats, présentés dans le numéro de septembre de la revue Body Image : An International Journal of Research, mettent en évidence que cette pratique courante lors des consultations a un impact sur la santé mentale des patients.

Visite médiale : le stress de la pesée éloigne les femmes des cabinets

Selon les données recueillies par les scientifiques américains, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que le fait d'être invité à monter sur la balance pendant une consultation médicale avait un impact négatif sur leurs émotions, leur estime de soi et leur santé mentale. De plus, beaucoup des femmes sondées ont reconnu avoir peur que leur médecin les discrimine en connaissant leur poids.

"Les implications de ces résultats montrent que nous devons vraiment commencer à former le personnel de santé pour faire la lumière sur ce problème, car il est urgent", explique Kate Trout, professeure adjointe au College of Health Sciences de l'université du Missouri et collaboratrice de la recherche. "D'après notre étude, nous savons que plus de 30 % des femmes refusent d'être pesées, et nous savons également que certaines femmes éviteront même tous les soins de santé dans le but d'éviter les pesées. Nous devons être plus inclusifs pour garantir que chacun reçoive les soins dont il a besoin, ce qui pourrait conduire à de meilleurs résultats à long terme", ajoute-t-elle dans un communiqué.

Santé mentale : peser le patient en fin de consultation pourrait être une solution

"La recherche montre que la plupart du temps, il n'est pas nécessaire de se peser lors d'une visite chez le médecin. La première étape consiste à faire passer le message que vous pouvez refuser d'être pesé. La plupart des gens ne le savent pas", prévient Virginia Ramseyer Winter, professeure agrégée au School of Social Work au sein du College of Health Sciences de l'université du Missouri et directrice du Center for Body Image Research and Policy.

La chercheuse et son équipe proposent que les professionnels de santé repensent leurs pratiques. Elles soulignent qu'une manière d'atténuer cet impact négatif sur la santé mentale est de modifier le moment de la pesée. Les scientifiques recommandent d'attendre la fin de la consultation et de ne faire monter sur la balance que les patients pour qui la nécessité médicale de connaître le poids a été déterminée pendant le rendez-vous. De cette manière, l'impact négatif sur la santé mentale ou encore les troubles liés au stress occasionné par la pesée, comme l'augmentation de la pression artérielle, peuvent être évités.

Les résultats de cette étude de l'Université du Missouri ouvrent la voie à des changements de politique dans le domaine de la santé. Il est primordial de sensibiliser davantage les patients à leurs droits ainsi que de former les professionnels de santé sur cette question afin de rendre les soins de santé plus inclusifs et d'améliorer les résultats à long terme.