Allergies chez les enfants : à quel âge apparaissent-elles ?

L'ESSENTIEL L’âge moyen d'apparition des allergies pédiatriques est d’environ 4 à 35 mois.

Chez les enfants, les allergies alimentaires les plus diagnostiquées sont les arachides (1,9 %), les œufs (0,8 %) et les mollusques (0,6 %).

Les jeunes souffrant d'allergies respiratoires comme l'asthme et la rhinite allergique avaient une tendance marquée à présenter les deux affections.

Dans une vaste étude, publiée le 25 juillet dans la revue Pediatrics, des scientifiques du Children's Hospital of Philadelphia ont confirmé l'existence de la "marche allergique", un schéma dans lequel les allergies se développent d'abord sous forme d'eczéma, puis d'allergies alimentaires, d'asthme et d'allergies environnementales. Pour réaliser leurs travaux, ils ont analysé les dossiers médicaux de 218 485 enfants, âgés de 0 à 18 ans, ayant des allergies, qui ont été suivis pendant au moins cinq ans entre 1999 et 2020.

13,4 % des enfants souffraient de deux allergies en même temps

Afin de décrire les tendances et déterminer la prévalence des allergies pédiatriques, l’équipe s’est concentrée sur cinq maladies : l'eczéma, l'allergie alimentaire induite par les immunoglobulines E (IgE), l'asthme, la rhinite allergique et l'œsophagite à éosinophiles (OeE), "une allergie alimentaire non-anaphylactique émergente et moins reconnue." Pour chaque enfant, ils ont déterminé l'âge au moment du diagnostic et si et quand les jeunes patients présentaient d'autres allergies.

Selon les résultats, l'âge maximal moyen d'apparition était d'environ 4 mois pour l'eczéma, 13 mois pour les allergies alimentaires anaphylactiques, 13 mois pour l'asthme, 26 mois pour la rhinite allergique et 35 mois pour l'œsophagite à éosinophiles. Les allergies alimentaires les plus diagnostiquées étaient celles aux arachides (1,9 %), aux œufs (0,8 %) et aux mollusques (0,6 %). "Au total, 13,4 % des enfants avaient au moins deux allergies. Les allergies respiratoires (l'asthme et la rhinite allergique) étaient souvent concomitantes entre elles et avec d'autres affections", peut-on lire dans les recherches.

Eczéma, asthme : les enfants noirs sont plus touchés

Les auteurs ont aussi observé des inégalités ethniques dans la prévalence des allergies pédiatriques. Les enfants noirs étaient plus nombreux parmi ceux souffrant d'eczéma et d'asthme, tandis que les enfants blancs étaient proportionnellement plus nombreux à souffrir de l'œsophagite à éosinophiles. Autre constat : les enfants hispaniques souffrant d'allergies alimentaires anaphylactiques étaient beaucoup moins nombreux.

"Cette étude donne un aperçu important des tendances et de la prévalence des maladies allergiques chez les enfants, ce qui est crucial car les familles et les pédiatres observent des symptômes qui pourraient indiquer l'apparition d'allergies. Les futures recherches devraient viser à définir les populations allergiques à risque élevé qui pourraient bénéficier du dépistage et à identifier les disparités potentiellement modifiables dans les résultats de la maladie", a déclaré David A. Hill, auteur des travaux, dans un communiqué.

Seulement 13 % des parents savent à quel âge les bébés doivent être exposés aux arachides

Dans une autre étude, parue le 21 juillet dans la revue Pediatrics, une équipe du Feinberg School of Medicine signale l'importance de sensibiliser les parents à la prévention des allergies alimentaires. Selon les résultats, seulement 13 % des parents savent qu'il faut donner des cacahuètes à leurs enfants dès l'âge de quatre mois pour prévenir les allergies aux arachides. Les recherches ont révélé que le fait d'avoir un pédiatre qui recommandait l'introduction précoce des cacahuètes était le facteur le plus important pour savoir si un parent ou un soignant était au courant des recommandations.