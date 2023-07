L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle que la consommation de cannabis peut déclencher des modifications épigénétiques.

Les modifications épigénétiques n'altèrent pas la séquence fondamentale de notre ADN.

Le cannabis est de très loin le produit illicite le plus expérimenté en France.

Une nouvelle étude révèle que la consommation de cannabis peut entraîner des changements épigénétiques.

Modifications épigénétiques

Les modifications épigénétiques n'altèrent pas la séquence fondamentale de notre ADN. Il s'agit plutôt de changements qui affectent la façon dont ces séquences d'ADN sont "lues" par la machinerie cellulaire.

Ces modifications peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes, ce qui peut entraîner des conséquences sur la santé et le développement.

Echantillons de sang

A cinq ans d'intervalle, les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de plus de 900 personnes ayant participé à une vaste étude appelée CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults). Les participants ont également été interrogés sur leur potentielle consommation de cannabis.

L'équipe a trouvé 22 marqueurs de méthylation de l'ADN associés à une consommation récente de cannabis et 31 marqueurs associés à une consommation cumulative dans la première série d'échantillons. Dans le deuxième lot d'échantillons, 132 marqueurs associés à la consommation récente de drogues et 16 associés à la consommation cumulative ont été identifiés.

Ces résultats suggèrent qu'il existe une relation entre la consommation de cannabis et les modifications épigénétiques, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce lien et ses implications.

"Dans notre étude, nous avons observé des associations entre la consommation cumulative de marijuana et de multiples marqueurs épigénétiques au fil du temps", résume de directeur de l'étude. "Il est intéressant de noter que nous avons systématiquement identifié un marqueur qui avait déjà été associé au tabagisme, ce qui suggère une régulation épigénétique commune entre le tabagisme et la consommation de marijuana. Les marqueurs de la marijuana ont également été associés à la prolifération cellulaire, à l'infection et aux troubles psychiatriques", ajoute-t-il.

La consommation de cannabis en France

Le cannabis est de très loin le produit illicite le plus expérimenté en France. Près de la moitié des adultes (46%) en ont déjà consommé. Entre 2017 et 2020, la diffusion du cannabis s’est stabilisée.

La dernière fois qu'ils ont consommé du cannabis, la plupart des usagers l’ont fumé sous forme de joint (94%), loin devant le vapotage, la vaporisation, l’ingestion alimentaire, l’usage du narguilé ou le recours au bang.