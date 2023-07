Voyages en avion : pourquoi vous ne devriez pas vous asseoir côté hublot

L'ESSENTIEL Dans les avions, les hublots bloquent efficacement la plupart des rayons UVB, responsables des coups de soleil, mais pas les rayons UVA.

Les rayons UVA peuvent "provoquer un vieillissement prématuré, des rides, et contribuer au cancer de la peau."

Avant de prendre l’avion, il faudrait appliquer de la crème solaire.

Lors de la réservation des billets d’avion, de nombreuses personnes prennent d’assaut les sièges côté hublot, car ces places permettent à la fois d’admirer la vue et d’avoir un point d’appui pour bien dormir. Mais selon le Dr Elisabeth Jones, dermatologue à l’hôpital universitaire Thomas Jefferson de Philadelphie (États-Unis), le risque de vieillissement prématuré, voire de cancer de la peau, serait plus élevé pour les adultes assis à cette place.

Cancer, vieillissement prématuré : les hublots des avions laissent passer les rayons UVA

"Les hublots des avions bloquent efficacement la plupart des rayons UVB", a déclaré, au Huffington Post, la spécialiste. Pour rappel, c’est aussi le cas pour la plupart des fenêtres des maisons ou des voitures, "qui filtrent 97 ou 98 % du rayonnement UVB, à savoir la longueur d'onde provoquant les coups de soleil", a ajouté le Dr Jennifer Holman, dermatologue à U.S. Dermatology Partners Tyler, au Texas.

Cependant, le Dr Elisabeth Jones a signalé que les fenêtres d'avion ne bloquaient pas totalement les rayons UVA. "En général, la plupart des vitres ne les filtrent pas. Certaines fenêtres plus anciennes bloquent environ 50 % des rayons UVA et certains modèles plus récents sont plus efficaces pour bloquer les UVA." Ainsi, lorsque les personnes sont assises côté hublot dans l’avion, elles sont plus exposées aux rayons UVA, qui peuvent "provoquer un vieillissement prématuré, des rides et, en fin de compte, contribuer également au cancer de la peau."

Un risque est plus élevé pour les membres d'équipage et les pilotes

"La bonne nouvelle, c'est que le risque réel lié à un vol, ou à une personne qui prend l'avion occasionnellement, est probablement faible. Les personnes qui prennent l'avion dans le cadre de leur profession seront beaucoup plus exposées aux rayons ultraviolets, compte tenu de la taille du pare-brise, surtout si elles sont dans le cockpit, et du temps qu'elles passent à une altitude plus élevée", a expliqué la dermatologue.

D’après une étude américaine, parue en 2015, l'incidence du mélanome est environ deux fois plus élevée chez les pilotes et les membres de l'équipage de cabine que dans la population générale. "Des recherches supplémentaires sur les mécanismes et la protection professionnelle optimale sont nécessaires", avaient écrit les chercheurs.

Mettre de la crème solaire avant de prendre l’avion

Les dermatologues ont indiqué que l’application d’une crème solaire pouvait protéger de ces rayons qui pénètrent "plus profondément dans la peau" et "exposent à différents types de cancer de la peau, y compris la forme la plus mortelle de cancer de la peau, le mélanome." Le Dr Elisabeth Jones a spécifié que tout le monde devrait avoir recours à un écran solaire avant de prendre l’avion, mais surtout "les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer de la peau" et ayant la peau claire.