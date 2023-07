Une grande étude suggère un lien entre le traitement de la ménopause et le risque de démence

L'ESSENTIEL Le traitement hormonal substitutif (THS) à base d'oestrogènes et de progestérone peut soulager ces symptômes de la ménopause.

Néanmoins, des chercheurs viennent d'établir un lien entre le THS et l'apparition de démences.

D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Une nouvelle étude menée au Danemark a examiné l'association entre le traitement hormonal (THS) de la ménopause et le développement de la démence.

60 000 femmes danoises

Pour ce faire, les chercheurs ont suivi plus de 60 000 femmes danoises âgées de 50 à 60 ans entre 2000 et 2018. Parmi ces femmes, 5 589 ont développé une démence.

Parmi les femmes ayant développé une démence, 32 % avaient reçu un traitement œstroprogestatif avant le diagnostic, contre 29 % parmi les témoins. Les chercheurs ont constaté qu'en comparaison avec les femmes n'ayant jamais pris de THS, celles ayant suivi un traitement œstroprogestatif présentaient un risque 24 % plus élevé de développer une démence, toutes causes confondues, ainsi que la maladie d'Alzheimer. De plus, le risque augmentait avec la durée du traitement, atteignant 74 % pour les femmes ayant pris le traitement pendant plus de 12 ans.

Cette recherche apporte de nouvelles informations qui peuvent aider les femmes et les médecins à mieux comprendre les possibles effets du traitement de la ménopause sur la santé cognitive. "L'étude contredit certaines études antérieures qui suggéraient que le THS pouvait protéger contre le déclin cognitif si les traitements étaient commencés près du début de la ménopause", note l’agence de presse Reuters.

Limites de l'étude

Néanmoins, il est important de noter que cette étude présente certaines limites. D'autres facteurs de risque de démence tels que l'âge, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète et le niveau d'éducation n'ont pas été pris en compte dans cette recherche. De plus, les conclusions de l'étude sont basées sur des observations et ne peuvent donc pas établir de lien de causalité directe. Certains membres de la communauté scientifique recommandent donc la prudence dans l'interprétation des résultats.

"La véritable question qui se pose dans cette analyse est la suivante : le risque de démence observé chez les utilisatrices est-il dû à l'emploi de THS synthétique par voie orale ou aux raisons pour lesquelles les femmes en ont pris ? Cette question a été négligée", a déclaré le professeur Susan Davis.

Par ailleurs, rappelons qu'il est crucial de consulter un professionnel de la santé avant de prendre toute décision concernant le traitement hormonal de la ménopause.

Le soulagement des symptômes de la ménopause

La ménopause est une période de la vie des femmes qui peut être accompagnée de symptômes désagréables tels que des bouffées de chaleur, des humeurs changeantes, des insomnies, etc. Ces symptômes sont causés par l'arrêt progressif de la production d'hormones sexuelles.

Le traitement hormonal substitutif (THS) à base d'oestrogènes et de progestérone peut soulager ces symptômes et améliorer la qualité de vie des femmes ménopausées.