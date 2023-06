Brucellose : une hausse des cas en 2022

L'ESSENTIEL On a enregistré ces dernières années une augmentation des cas de brucellose chez l'homme en France.

La maladie provient de la bactérie Brucella qui touche de nombreuses espèces animales.

La transmission à l'homme se fait par contact avec des animaux malades ou en consommant des produits d'origine animale contaminés.

Si Santé Publique France souligne une tendance à la hausse des cas de brucellose ces dernières années avec notamment 40 nouveaux cas déclarés en 2022, cette maladie reste rare en France. Elle est causée par les bactéries du genre Brucella et peut toucher de multiples espèces animales, notamment les bovins, les chèvres, les moutons, les sangliers, les cerfs et les rennes. La hausse des cas de contamination chez l'homme observée récemment doit être surveillée de près pour éviter une recrudescence de la maladie. Les précautions à prendre pour éviter la transmission sont simples mais doivent être appliquées de manière rigoureuse, en particulier pour les éleveurs et professionnels de l'agro-alimentaire et ceux qui voyagent dans des pays considérés comme endémiques.

La brucellose s'attrape par contact avec les animaux contaminés ou ingestion d'aliments d'origine animale

Le risque de contamination peut se faire par contact direct avec des animaux malades, par ingestion d’aliments contaminés, lait et produits laitiers non pasteurisés issus d’animaux contaminés, plus rarement crudités contaminées par du fumier ou exceptionnellement viande et abats insuffisamment cuits, ou par inhalation de poussière de litière et d’aérosol contaminé dans les laboratoires ou les abattoirs. Les éleveurs peuvent également contribuer à la prévention en vaccinant leurs animaux contre la maladie. La transmission d'humain à humain reste rare.

Prévention de la brucellose : attention aux produits laitiers et à la viande

Il est essentiel d’apporter une attention particulière lors de la consommation de produits laitiers en préférant les produits pasteurisés et les viandes bien cuites. Le port d’équipements de protection individuel lors de la manipulation d'animaux infectés ou de matériaux contaminés est primordial. Les autorités sanitaires françaises continuent de surveiller étroitement cette maladie et d'encourager les mesures de prévention pour éviter sa propagation.

La brucellose peut provoquer de fortes fièvres et des atteintes neurologiques

Malgré les progrès de la recherche, la brucellose reste une maladie dangereuse pour l'homme. Elle peut causer de fortes fièvres, des douleurs articulaires et musculaires ainsi que des complications hépato-biliaires. Elle peut également entraîner des atteintes neurologiques, cardiovasculaires ou des infections des organes reproducteurs si elle n'est pas traitée correctement. Il est donc important de prendre les mesures nécessaires pour éviter la contamination, notamment en portant des vêtements de protection pour les professionnels en contact avec des animaux et en adoptant une hygiène rigoureuse.

Malgré les antibiotiques, les rechutes de brucellose sont fréquentes

Les professionnels de santé doivent également être attentifs aux signes de la brucellose chez les patients qui ont été en contact avec des animaux infectés. Les antibiotiques actuellement utilisés nécessitent des durées de traitement prolongées pouvant atteindre plusieurs semaines et dont les rechutes sont fréquentes. La vaccination n'est pas encore suffisamment développée car les mécanismes d'infection sont encore largement méconnus.