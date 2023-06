Maladie cardiaque : l'acide bempodoïque, alternative aux statines, réduit les décès

L'ESSENTIEL Environ 1 patient sur 10 présente une intolérance aux statines. L'acide bempédoïque est l'une des alternatives alors pour réduire le mauvais cholestérol.

Selon une nouvelle étude, l'acide bempédoïque réduit significativement les risques de décès par maladie cardiovasculaire chez les patients intolérants aux statines.

Ce traitement est aussi associé à une baisse de 30 % des événements cardiaques majeurs.

Les statines sont un type courant de médicament anti-cholestérol qui aide à réduire la quantité de mauvais cholestérol dans le sang, mais environ un patient sur dix présente une intolérance à ces médicaments. L'acide bempédoïque, une alternative à ce traitement montre pour ces derniers des résultats très prometteurs.

L'acide bempédoïque réduit les risques de décès par maladie cardiovasculaire

Les chercheurs ont voulu étudier les effets de l'acide bempédoïque sur les résultats cardiovasculaires des patients intolérants aux statines. Ils ont pour cela recruté 13.970 patients intolérants au traitement anti-cholestérol très utilisé, dont 4.206 présentaient des facteurs de risque de maladie cardiaque mais n'ayant pas eu d'événement cardiaque antérieur. 67 % souffraient de diabète et 59 % étaient des femmes.

Les résultats, présentés lors des 83e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association à San Diego et publiés simultanément dans la revue The Journal of the American Medical Association, montre que l'acide bempédoïque réduit significativement les risques de décès par maladie cardiovasculaire chez les patients intolérants aux statines.

Acide bempédoïque : une baisse de 30 % des événements cardiaques

Dans le détail, l'étude a montré une réduction de 22 % du mauvais cholestérol avec l'acide bempédoïque chez les participants. Ce qui est encourageant puisque le niveau de cholestérol élevé est considéré comme l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiaques. Le traitement pris sur 40 mois a aussi été associé à une baisse de 30 % des événements cardiaques majeurs et une diminution de 39 % du risque de décès par maladie cardiaque.

Les résultats de l'étude ont démontré que l'utilisation précoce de l'acide bempédoïque peut réduire significativement le risque de décès par maladie cardiovasculaire chez les patients intolérants aux statines, en particulier chez les patients atteints de diabète.

"Nous savons que des mesures de prévention précoces sont essentielles pour ralentir la progression des maladies cardiaques, en particulier pour les personnes souffrant de comorbidités comme le diabète", a expliqué l'auteur principal de l'étude, Dr Steven E. Nissen, du Heart Vascular & Thoracic Institute at Cleveland Clinic dans un communiqué. "Les résultats présentés aujourd'hui rappellent à la communauté médicale que les patients présentant des facteurs de risque de maladie coronarienne et d'hypercholestérolémie, en particulier ceux atteints de diabète, devraient être traités avec un médicament hypocholestérolémiant".