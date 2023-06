Coups de soleil : quels médicaments photosensibilisants peuvent augmenter le risque ?

L'ESSENTIEL En cas de phototoxicité, une réaction cutanée douloureuse de type "coup de soleil" est déclenchée par le médicament photosensibilisant sous l’activation des rayons du soleil.

Chez les adultes prédisposés et pré-sensibilisés, toute réexposition solaire, même avec des doses minimes d’UV, entraîne une réaction photoallergique.

Pour savoir si un médicament a un effet photosensibilisant, il convient de vérifier la présence d’un pictogramme représentant un soleil derrière un nuage sur sa boîte.

Vous devez prendre des médicaments durant la période estivale ? Attention, certains peuvent être photosensibilisants. En clair, ils agissent comme un chromophore, à savoir une molécule qui peut changer de couleur en réponse à une excitation lumineuse, selon le Réseau Français des Centres Régionaux de Pharmacovigilance (RFCRP). On parle de photosensibilisation médicamenteuse lorsqu’une réaction anormale et disproportionnée de la peau est observée après une interaction entre une exposition solaire et un médicament "photosensibilisant".

Photosensibilisation : une réaction photochimique ou une allergie médicamenteuse

Il existe deux types de réactions de photosensibilisation. La première est la phototoxicité. "Le médicament déclenche en quelques heures, sous l’activation des rayons du soleil, une réaction cutanée douloureuse de type 'coup de soleil', quelquefois avec bulles, exagérée par rapport à l’exposition solaire. La localisation correspond toujours à la zone exposée. (…) L’intensité de la réaction présentée dépend de l’intensité de l’exposition solaire, du médicament, de la dose administrée, ainsi que du phototype de l’individu. Une personne de phototype clair sera plus sensible qu’une personne de phototype foncé, mais une réaction phototoxique reste possible avec une peau plus mate", explique le RFCRP sur son site.

Bien que les cas soient plus rares, il peut aussi s’agir d’une photoallergie. Cette réaction allergique médicamenteuse se présente chez les personnes prédisposées et pré-sensibilisées 5 à 21 jours après la prise ou l’application du médicament. Dans ce cas, toute réexposition solaire à ce médicament, même avec des doses minimes d’UV, entraîne une réaction photoallergique. Les lésions, qui s’apparentent à de l’eczéma ou à de l’urticaire, peuvent atteindre les zones couvertes. La réaction disparaît après l’arrêt du traitement.

Quels sont les médicaments à éviter en cas d’exposition au soleil ?

Parmi les familles de médicament contenant des spécialités photosensibilisantes, on retrouve :

Les antibiotiques

Les pilules contraceptives

Les pommades anti-acnéiques

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Les antidépresseurs

Les diurétiques

Les médicaments anti-cancéreux

Les traitements antidiabétiques oraux

"Les médicaments photosensibilisants possèdent un symbole distinctif (pictogramme) sur leur boîte afin de les identifier facilement et ainsi prendre les mesures préventives adaptées", indique le Réseau Français des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.