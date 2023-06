Malades sous pacemaker : les dépressifs sont moins observants de leurs traitements

L'ESSENTIEL Les personnes porteuses d’un pacemaker qui sont déprimées ou anxieuses auraient plus de chance de ne pas suivre leur traitement.

Pour mesurer l’observance, les chercheurs ont demandé à des patients de remplir deux questionnaires.

Le premier était directement après la pose du pacemaker et le second, douze mois après.

“Les médicaments aident à contrôler les symptômes et à prévenir d'autres problèmes cardiaques, l'observance est donc importante, explique Ole Skov, psychologue et auteur d’une étude présentée au congrès scientifique de la Société européenne de cardiologie 2023, l’ACNAP. Les patients porteurs d'un pacemaker qui se sentent déprimés ou anxieux doivent être encouragés à exprimer leurs inquiétudes, leurs pensées et leurs sentiments et à contacter un professionnel de la santé qui [dépistera ces signes pour déterminer la meilleure prise en charge].”

Les patients déprimés ou anxieux moins observants

D’après cette étude, les patients porteurs d’un pacemaker, notamment pour cause d’arythmie cardiaque, qui se sentent déprimés ou anxieux seraient moins observant quant à la prise de leur traitement, c’est-à-dire qu’ils ne les suivraient pas bien. Les arythmies cardiaques, ou troubles du rythme du cœur, se caractérisent par l'existence de battements irréguliers, trop lents ou trop rapides, au repos.

Un porteur de pacemaker sur cinq souffrerait de dépression ou d'anxiété selon le communiqué de presse. Les chercheurs ont donc voulu comprendre si ces états psychologiques avaient un lien avec l’observance des traitements. Pour cela, ils ont analysé les données de 322 patients qui ont rempli des questionnaires pour évaluer leur observance à la fois au moment de la pose du pacemaker et 12 mois.

Mieux évaluer la santé psychologique avant de poser un pacemaker

Résultats : les patients qui avaient des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs au moment de la pose étaient moins susceptibles de prendre leurs médicaments pour le cœur un an plus tard.

“Statistiquement, l’effet de la dépression était faible mais ce n’est pas surprenant compte tenu de la complexité et de la multitude de facteurs impliqués dans l'adhésion aux médicaments, conclut Ole Skov. Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte l'état psychologique des personnes [se faisant poser un pacemaker]. Ceux qui présentent des symptômes de dépression au moment de la pose pourraient être à risque d'arrêter leurs médicaments pour le cœur, même s'ils les prennent initialement, et peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire.”