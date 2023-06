Un lien entre le stress à l’adolescence et le risque de dépression post-partum

L'ESSENTIEL Le stress psychosocial lié à l’isolement vécu lors de l’adolescence augmente les risques de faire une dépression post-partum.

La dépression post-partum est un sentiment de tristesse et de désespoir immense.

16,7 % des femmes sont concernées deux mois après leur accouchement.

16,7 % des femmes sont concernées par la dépression post-partum deux mois après leur accouchement, selon l’Assurance maladie. Celle-ci est définie par le Manuel MSD comme “un sentiment de tristesse et de désespoir tel qu’il vous empêche de vaquer à vos activités normales. Elle débute au cours des semaines et des mois qui suivent l’accouchement.”

Le stress adolescent n’a de répercussion qu’en cas de grossesse

Dans une étude publiée dans la revue Nature Communications, des chercheurs ont trouvé une piste explicative au développement de la dépression post-partum chez certaines femmes. En tout cas, chez des souris, ils ont découvert que le stress psychologique vécu pendant l'adolescence altère les fonctions neuronales dans le cerveau, ce qui entraîne une altération du comportement mais uniquement lors du post-partum.

En effet, d’après les chercheurs, les souris isolées socialement à la fin de l'adolescence - ce qui est facteur de stress psychosocial - n’ont pas de changement comportemental avant de tomber enceinte.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont réussi à trouver le circuit neuronal par lequel le stress adolescent altère le comportement post-partum. Il s’agit de l’axe entre l’insula et l’aire prélimbique du cortex. Chez les rats, l’aire prelimbique du cortex prefrontal median est impliqué dans de nombreux processus cognitifs. L’insula, une autre zone du cerveau, a des fonctions très variées, et module notamment l'information émotionnelle et sensorielle.

Pour mieux comprendre ce circuit neuronal, les scientifiques ont comparé des souris mères qui ont été stressées à la fin de l'adolescence à un groupe témoin mères souris qui n’étaient pas stressées à l'adolescence, car elles avaient des interactions sociales normales avec d'autres souris.

Le stress psychosocial provoque la dépression post-partum

Ainsi, les chercheurs ont découvert qu’une diminution d’activité sur cet axe entre l’insula et l’aire prélimbique du cortex était associée à une moins bonne acceptation de la nouveauté sociale chez les mères stressées.

"Notre étude montre des résultats significatifs qui démontrent l'implication de l’axe entre l’insula et l’aire prélimbique du cortex dans les [impacts comportementaux durant le] post-partum provoqués par le stress chez les adolescents liées à la reconnaissance d'autres souris, qui est un aspect clé du comportement social", indique Minae Niwa, l’une des autrices, dans un communiqué. Autrement dit, le stress psychosocial lié à l’isolement vécu lors de l’adolescence augmente les risques de faire une dépression post-partum.

À l’avenir, les chercheurs souhaitent poursuivre leurs recherches pour mieux comprendre ce qu’il y a avant et après cet axe. Cela leur permettrait de mieux cerner les mécanismes de changements du comportement social post-partum induits par l'isolement social.