La “drogue du zombie” qui fait des ravages aux USA déjà présente en France ?

L'ESSENTIEL La xylazine, "drogue du zombie" qui se propage aux Etats-Unis ne serait pas parvenue jusqu'en France.

C'est un anesthésiant vétérinaire dont l'usage a été détourné et qui est mélangé avec d'autres produits opiacés.

Elle entraîne un ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de la pression artérielle.

La rumeur se répand sur les réseaux sociaux et, pourtant, elle est infondée. La xylazine, une drogue aussi appelée "tranq", n’est pas présente en France. Ce produit, venu des États-Unis, doit son surnom de “drogue du zombie” aux effets qu’elle donne à ses consommateurs : une démarche hasardeuse qui leur donne une allure de morts-vivants. Ils ont aussi des hallucinations.

Une rumeur sur les réseaux sociaux

Le 18 juin dernier, un tweet affirmait que "la drogue du zombie continu[ait] d'envahir la France.” Avec, à l’appui, une vidéo de personnes présentées comme étant des consommateurs. “Je vous parlais de cette drogue le mois dernier et notamment du premier cas à Toulouse. Et bien, ça y est, elle est officiellement considérée comme une menace émergente en France. On a retrouvé des personnes sous l’influence de cette drogue dans plein d’autres villes : Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Lille."

C’est pourtant faux. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a déclaré à l'Express que ce produit "n'[était] pas observé" en France. Autre preuve pour démentir cette vidéo : les passages montrés sur le clip auraient été tournés aux États-Unis, selon l'équipe CheckNews de Libération.

Une drogue présente aux USA

TF1 Info indique qu’“en décortiquant la totalité des 16 séquences utilisées par l'internaute, nous avons découvert qu'aucune d'entre elles n'a été prise en France (...). La quasi-totalité des clichés provient de Philadelphie, où 26% des overdoses mortelles en 2020 impliquaient de la xylazine, selon une étude parue l'an dernier.”

À l’origine, cette drogue est un anesthésiant vétérinaire. Pour fabriquer la "drogue du zombie", son usage a donc été détourné. Ainsi, elle est souvent mélangée avec des opiacés (opium, morphine, codéine). Elle donne une impression de flottement aux usagers, relaxe les muscles et peut aussi diminuer certaines douleurs.

Mais les effets secondaires, au-delà des délires et hallucinations qu'elle provoque, peuvent être dangereux : baisse de la tension artérielle, du rythme cardiaque ou encore des blessures voire escarres aux points d’injections. Aux États-Unis, la xylazine est un phénomène majeur : cette drogue est désormais considérée comme “la drogue la plus mortelle ayant jamais menacé les Etats-Unis” par l’administration Biden.