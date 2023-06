Pas de complexe pour les enfants de petite taille

L'ESSENTIEL Chez les jeunes de petite taille en bonne santé, l’estime de soi est liée au soutien dont ils bénéficient et à leurs compétences en matière d'adaptation, plutôt qu'à leur taille.

Les enfants et les adolescents dont les parents sont plus grands avaient une meilleure estime d'eux-mêmes.

Les relations sociales aident les jeunes à faire face aux difficultés de la vie et les encouragent "à saisir les opportunités de croissance et de développement qui s'offrent à eux", selon l’équipe.

"Certains parents et soignants pensent que la petite taille a un impact négatif sur l'estime de soi et l'adaptation sociale de leurs enfants. Ils cherchent donc à traiter leurs enfants avec des hormones de croissance dans l'espoir qu'ils seront plus heureux s'ils sont plus grands. Mais nos données montrent que l'estime de soi chez les jeunes de petite taille n’est pas liée à leur taille", a indiqué Adda Grimberg, endocrinologue pédiatrique, dans un communiqué.

Le fait d’être entouré et compris aide les jeunes de petite taille à se sentir bien dans leur peau

Avec son équipe, la chercheuse a mené une étude pour examiner comment la taille et les caractéristiques des enfants et des parents sont associées à la qualité de vie et à l'estime de soi chez les jeunes en bonne santé. Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont recruté 60 jeunes, âgés de 8 à 14 ans, qui ont été soumis à un test de l'hormone de croissance. Leurs parents ont aussi été inclus dans les recherches. Les enfants et les adolescents ont dû évaluer leur estime de soi, leurs capacités d'adaptation, le soutien social et parental. Quant à leurs parents, ils ont fait part des menaces externes qu'ils percevaient et des objectifs de réussite de leur enfant.

À l'aide de modèles statistiques, les auteurs ont constaté que la qualité de vie et l'estime de soi des jeunes étaient davantage associées aux compétences en matière d'adaptation et au soutien social perçu, plutôt qu'à leur petite taille. Selon les résultats, publiés dans la revue The Journal of Pediatrics, le soutien social perçu, notamment de la part des amis et des camarades de classe, est le facteur le plus régulièrement associé à la façon dont les parents et leur enfant considèrent l'estime de soi et la qualité de vie des jeunes. En clair, les jeunes qui se sentent entourés, compris, épaulés ont plus de chances de se sentir bien dans leur peau, quel que soit leur niveau de petite taille. En revanche, un manque de soutien pourrait aggraver un complexe d'infériorité.

Une meilleure estime de soi chez les jeunes dont les parents sont grands

Les chercheurs ont également observé que les enfants et les adolescents dont les parents sont plus grands avaient une meilleure estime d'eux-mêmes. En effet, ces derniers peuvent se voir dire que leur petite taille est temporaire, compte tenu de la taille de leurs parents. Les parents de petite taille qui considèrent que leur taille n'est pas un problème peuvent être moins enclins à demander des soins pour la petite taille de leur enfant. Cela n’est pas le cas pour les parents qui sont mécontents de leur petite taille. D’après les scientifiques, cette explication potentielle doit faire l'objet d'une étude plus approfondie.

"Cette étude montre que chez les enfants par ailleurs en bonne santé, la taille n'est pas un problème, à moins que nous ne la considérions comme telle. Nous devrions plutôt nous concentrer sur le renforcement des liens et des soutiens sociaux. Le fait d'être socialement intégré et d’avoir des relations sociales aide non seulement les enfants et les adolescents à faire face aux difficultés de la vie, mais les encourage également à saisir les opportunités de croissance et de développement qui s'offrent à eux dans la vie", a conclu Adda Grimberg.