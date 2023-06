Mordu par une tique, il devient allergique à la viande

L'ESSENTIEL Au printemps 2022, un habitant du New Jersey s’est fait mordre par une tique solitaire.

Après cette morsure, il a développé le syndrome alpha-gal. Dans le cadre de cette maladie, le système immunitaire se dérègle et attaque la molécule "alpha-gal" présente chez la plupart des mammifères.

Désormais, le sexagénaire ne peut plus manger de viandes ni de produits laitiers.

"Tout a basculé, ma vie a été complètement bouleversée". C’est ce qu’a déclaré Craig Smith, un ouvrier à la retraite, au journal local NJ.com. Au printemps 2022, l’habitant du New Jersey (États-Unis) s’est fait mordre par une tique solitaire, "un suceur de sang féroce et vorace qui se nourrit d'oiseaux et de mammifères tels que les cerfs ou les chiens." Au milieu de la nuit, il s'est réveillé et découvre une éruption cutanée rougeâtre qui s'étendait sur ses bras, ses jambes et son dos. Les plaques en question étaient douloureuses, provoquaient d'intenses démangeaisons et étaient chaudes au toucher.

Le lendemain, il décide de consulter un médecin et un allergologue, mais ni l'un ni l'autre ne parviennent à diagnostiquer son état. Pour réduire les éruptions cutanées, ils lui prescrivent des stéroïdes. Problème : à chaque fois que le traitement de l’homme de 62 ans est terminé, les plaques resurgissent. C’est alors à ce moment-là que les praticiens suggèrent qu’il souffre du syndrome alpha-gal.

Syndrome alpha-gal : une morsure de tique solitaire en cause

Le syndrome alpha-gal est "une réaction allergique grave pouvant mettre la vie en danger. Les symptômes (à savoir une éruption cutanée, des brûlures d’estomac, une diarrhée, un essoufflement, des étourdissements, une baisse de la tension artérielle ou un gonflement des lèvres, de la gorge, de la langue ou des paupières) surviennent deux à six heures après que les personnes aient mangé de la viande rouge ou aient été exposées à d'autres produits contenant de l'alpha-gal", à savoir une molécule de sucre présente chez la plupart des mammifères, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Lors d’une consultation, les professionnels de santé expliquent au sexagénaire que le syndrome alpha-gal est souvent causé par les morsures d'une tique solitaire, identifiée par la tache blanche sur son dos. Craig Smith fait directement le rapprochement et leur signale qu’il a été récemment mordu par une tique. Les médecins lui demandent de faire un ensemble d’examens qui confirment le diagnostic. Rapidement, ils lui recommandent de changer de régime alimentaire, plus précisément de ne plus manger de viandes (bœuf, porc, agneau…) ni de produits laitiers (lait, fromage) qui peuvent contenir la molécule.

"La nourriture, les médicaments, cela a affecté mon couple"

L’ancien ouvrier, qui avait de mauvaises habitudes alimentaires depuis son enfance, a confié que ce changement, le stress et la frustration ont conduit à sa dépression. "La nourriture, les médicaments, lorsque vous additionnez tout cela ensemble, cela a affecté mon couple." Après avoir fait face à ces difficultés, le patient a déclaré qu'il s'était maintenant adapté à son nouveau régime alimentaire.