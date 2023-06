Plan anti-tabac : ce que l’on sait des prochaines actions

L'ESSENTIEL Le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 a entraîné une réduction du tabagisme quotidien chez les adultes et les jeunes.

En s’appuyant sur ces résultats, le ministère de la Santé prépare actuellement une nouvelle version 2023-2027 et "a l’ambition de (le) relayer cet été".

Les objectifs ciblés : 22 % de fumeurs au total en France, une génération sans tabac en 2032 et une potentielle interdiction des cigarettes jetables de type "puff".

"Une date n’a pas encore été fixée". C’est ce qu’a indiqué le cabinet du ministre de la Santé, François Braun, à CNEWS concernant la publication du programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027. Le ministère "a l’ambition de (le) relayer cet été". Mais avant de dévoiler cette nouvelle version du plan anti-tabac, il continue de le préparer. Pour cela, ils s'est appuyé sur les résultats du programme national de lutte contre le tabac 2018-2022, qui s’est avéré efficace.

"La consommation de tabac a fortement baissé entre 2017 et 2022"

Selon l’enquête ESCAPAD, menée auprès de 23.701 filles et garçons âgés de 17,4 ans en moyenne, "la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis a fortement baissé depuis 2014 et en particulier entre 2017 et 2022, quelle que soit la fréquence de consommation considérée." Dans le détail, le PNLT 2018-2022 a entraîné une réduction du tabagisme quotidien chez les adultes (de 26.9 % en 2017 à 24.5 % en 2022), mais aussi chez les jeunes "de l’ordre de 15,6 % en 2022 contre 25,1 % en 2017". Ce programme a aussi permis d’augmenter le nombre de substituts nicotiniques pris en charge et de professionnels de santé prescripteurs.

L’objectif à 22 % de fumeurs en France "n’a pas encore été atteint"

"Sur le précédent PNLT, on avait ciblé l’objectif à 22 % de fumeurs au total en France. Ce but n’a pas encore été atteint, on est autour des 25 %. (…) On a un certain nombre d’actions qui n’ont pas pu être mises en place avec la crise sanitaire, qui a ralenti leur déploiement. Le PNLT 2023-2027 va donc s’inscrire dans la continuité de ce qui était prévu dans le précédent programme. Il y a aussi de nouvelles mesures mais à ce stade, c’est encore un peu tôt pour les dévoiler car ça n’a pas été discuté et arbitré par toutes les parties", a expliqué, à CNEWS, un membre du cabinet de François Braun.

Une génération sans tabac en 2032 et une intention d’interdire les puffs

Un des objectifs du programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 ? Une génération sans tabac en 2032. Ce vœu avait été formulé par le président de la République en février 2021. "On se rapproche quand même de l’objectif fixé par le président de la République. (…) Le but est donc de mettre en place un certain nombre de mesures pour accélérer le mouvement vers cette ambition", a déclaré cette source,

Cette dernière a aussi confirmé l’interdiction des cigarettes jetables de type "puff" évoquée récemment par le ministre de la Santé. "Au sujet des puffs, le ministre a déjà communiqué dessus pour annoncer son intention de porter l’interdiction. Cela n’a pas été complètement décidé encore mais c’est une mesure qui fait sens."