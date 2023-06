Une surmortalité enregistrée en France en 2022

L'ESSENTIEL La France a enregistré en 2022 un total de 675.000 décès.

Cela représente une surmortalité de 8,7 % par rapport à une année normale.

Deux épidémies de grippe et les canicules de l'été pourraient expliquer ce chiffre.

Selon l'INSEE, 675.000 personnes sont mortes en France en 2022. Ce chiffre représente 53.800 décès supplémentaires par rapport à ceux attendus- et une surmortalité de 8,7% par rapport à une année normale et même par rapport à 2020 où elle n'atteignait que 7,8% malgré la pandémie de Covid-19. Cette surmortalité est également plus forte que celle enregistrée en 2021 (8,3%).

Les décès dus à d'autres causes ont augmenté

Pour l'INSEE, cette surmortalité s'explique principalement par une augmentation des décès dus à d'autres causes que le Covid-19. L'organisme identifie deux facteurs : les épidémies de grippe en mars-avril et en décembre, qui ont eu des conséquences très fortes sur les personnes fragiles, et les fortes chaleurs de l'été qui ont également eu un impact sur la mortalité.

Un possible coup de frein sur les gains d'espérance de vie

L'INSEE évoque en publiant ces chiffres un possible 'coup de frein' sur les gains d'espérance de vie en France qui étaient enregistrés depuis plusieurs années. En effet, depuis plusieurs décennies, l'espérance de vie des Français ne cesse de croître, une tendance qui a été quelque peu mise à mal ces dernières années.