La kétamine pourrait être sans danger pour les enfants souffrant de dépression

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle analyse de données, la kétamine semble sans danger pour traiter les enfants souffrant de dépression.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont procédé à un examen systématique des recherches existantes sur ce sujet.

Dans l'ensemble, les scientifiques n'ont relevé aucune réaction indésirable grave.

Selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Psychopharmacology, la kétamine serait une option sûre et efficace pour traiter la dépression chez les enfants.

Un grand potentiel

La dépression est un trouble psychologique grave qui touche de plus en plus d'enfants dans le monde. Bien que différents traitements soient disponibles, notamment les antidépresseurs et les thérapies, ils ne fonctionnent pas toujours pour tout le monde.

La kétamine est un médicament utilisé depuis des décennies comme anesthésique et analgésique chez les adultes. Toutefois, récemment, elle a également présenté un grand potentiel en tant que traitement de la dépression. Cependant, son utilisation pédiatrique a suscité des préoccupations quant à ses effets secondaires sur les enfants.

87 cas d'enfants ayant reçu de la kétamine

C'est pourquoi une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, a examiné attentivement les données existantes sur l'utilisation de la kétamine chez les enfants souffrant de dépression. Les chercheurs ont identifié 87 cas d'enfants ayant reçu de la kétamine sur de longues périodes, le nombre le plus élevé de doses reçues par un seul enfant étant de 42.

Dans l'ensemble, les scientifiques n'ont relevé aucune réaction indésirable grave liée à l'utilisation de la kétamine chez les enfants. Bien que certains effets secondaires, tels que des nausées et des vomissements, aient été observés, cela est fréquent chez les adultes et peut être atténué en ajustant la dose. De plus, les chercheurs n'ont pas non plus constaté que les enfants avaient besoin de doses plus élevées au fil du temps, ce qui indique qu'aucun d'entre eux n'a développé de tolérance au médicament.

La kétamine pourrait être mieux tolérée chez les enfants

Étonnamment, les scientifiques ont également constaté que certains enfants étaient même capables de tolérer des doses nettement plus élevées que celles habituellement administrées aux adultes, ce qui suggère que la kétamine pourrait être mieux tolérée chez les enfants que chez les adultes.

Ces résultats prometteurs suggèrent que la kétamine pourrait être une option de traitement sûre et efficace pour les enfants atteints de dépression. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'efficacité et la sureté de l'utilisation de la kétamine chez les enfants. Les scientifiques ont également souligné que chaque cas devrait faire l'objet d'une évaluation individuelle approfondie.