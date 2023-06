La supplémentation en vitamine D fait des enfants moins introvertis

L'ESSENTIEL La supplémentation en vitamine D3 chez les nourrissons de moins de deux ans peut réduire les risques de problèmes d'intériorisation plus tard dans l'enfance.

Les chercheurs soulignent qu'il n'est pas facile de déterminer la causalité exacte de ces résultats.

D'autres facteurs tels que le régime alimentaire peuvent avoir un impact sur la santé des enfants.

Une étude récente publiée dans le Journal of the American Medical Association suggère que la supplémentation en vitamine D3 chez les nourrissons de moins de deux ans peut réduire les risques de problèmes d'intériorisation plus tard dans l'enfance.

L'étude a été menée sur 346 nourrissons, dont 169 ont été randomisés pour recevoir 400 UI de vitamine D3 par jour et 177 ont été randomisés pour recevoir 1200 UI par jour, de l'âge de deux semaines à l'âge de 24 mois. Les chercheurs ont examiné l'effet de la supplémentation en vitamine D3 sur les symptômes psychiatriques à l'âge de 6 et 8 ans.

La corrélation entre la vitamine D3 et l'intériorisation

Les résultats de l'étude ont montré que les enfants ayant reçu une supplémentation en vitamine D3 supérieure à la dose standard jusqu'à l'âge de deux ans ont montré une réduction du risque d'introversion par rapport au groupe témoin qui n'a reçu qu'une dose standard de vitamine D3. Les chercheurs ont mesuré les niveaux de vitamine D3 dans le sang des nourrissons après la supplémentation pour s'assurer que les niveaux étaient suffisants.

Les limites de l'étude

Bien que l'étude suggère une corrélation entre la supplémentation en vitamine D3 et la réduction des risques de problèmes d'intériorisation chez les enfants, les chercheurs soulignent également qu'il n'est pas facile de déterminer la causalité exacte de ces résultats. De plus, l'étude a été menée sur un échantillon relativement petit de nourrissons et ne peut donc pas être généralisée à d'autres populations. Enfin, les chercheurs soulignent que d'autres facteurs, tels que le régime alimentaire et l'exposition au soleil, peuvent également avoir un impact sur la santé des enfants.

L'étude publiée dans le Journal of the American Medical Association pourrait ouvrir la voie à de nouvelles recherches portant sur les avantages d'une supplémentation en vitamine D3 chez les nourrissons. Toutefois, il est essentiel de souligner qu'il est important de discuter avec le médecin de famille avant de prendre toute décision concernant la supplémentation en vitamine D3 chez les nourrissons.