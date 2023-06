Pourquoi il est important de bien se détendre après une journée de travail

L'ESSENTIEL D’après des chercheurs, la récupération est primordiale pour le bien être des travailleurs.

Exercer un hobby après le travail semble être une des meilleures façons de se détendre.

Les effets bénéfiques étant de courte durée, les chercheurs invitent à pratiquer des activités de détente de façon régulière.

Pour être calme et efficace au travail, rien de tel que de se détendre après sa journée : voilà la conclusion d’une étude publiée dans le Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Le burn-out est une question de santé publique

Le stress lié au travail et l'épuisement professionnel sont devenus un problème grave et omniprésent dans de nombreux pays. En France, d’après une étude réalisée début 2022 par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine, 34 % des salariés seraient en burn-out dont 13 % en burn-out sévère soit 2,5 millions de personnes.

Alors qu'il existe une littérature considérable sur les conséquences des exigences élevées sur le lieu de travail, l'accent a moins été mis sur le rôle de la récupération en dehors du temps de travail reconnaissent les chercheurs de ce champ d'étude. Pourtant une récupération adéquate au quotidien est cruciale pour le maintien du bien-être et de la performance professionnelle.

Se détendre la veille au soir permet de travailler plus sereinement le lendemain

La récupération survient après une contrainte, lorsque l'agent stressant n'est plus présent et représente le processus qui répare les effets négatifs de la contrainte. Plus précisément, la récupération fait référence au mécanisme au cours duquel le fonctionnement d'un individu revient à son niveau d'avant le facteur de stress et au cours duquel la tension est réduite.

Les chercheurs se sont basés sur les journaux d’activités de 124 employés pendant 887 jours. Il apparaît que les personnes qui bénéficiaient d'une meilleure qualité de récupération pendant la soirée que d'habitude présentaient des niveaux plus élevés d'éveil et de calme lorsqu'elles commençaient à travailler le jour suivant.

Les hobby, le meilleur moyen de se détendre efficacement

D’après une autre étude, ce sont surtout les hobby qui ont une fonction réparatrice importante. "Les passe-temps offrent des possibilités d'épanouissement personnel, d'acquisition de compétences et d'expériences de "maîtrise" émotionnellement gratifiantes. En outre, ces activités stimulent le centre cérébral du plaisir et de la récompense et permettent de mieux dormir”, résument les auteurs.

En effet, dans cette étude, les employés déclarant des niveaux plus élevés d'activité créative comme les hobby avaient un sommeil significativement meilleur, une meilleure récupération entre les périodes de travail et une fatigue chronique moins importante.

Des passe-temps réguliers augmentaient en outre la récupération et avait un effet positif sur l'engagement professionnel des jours suivants.

Une détente quotidienne est indispensable

Les auteurs de la nouvelle étude notent toutefois que les effets de la récupération ne sont pas permanents mais qu'ils s’estompent au cours de la journée de travail :

"Notre étude montre que la récupération quotidienne pendant le temps libre est effectivement bénéfique pour l'humeur des employés ; cependant, ces avantages ne durent pas toute la journée”, regrette un des auteurs Maike Arnold, de l'Université de Mannheim, en Allemagne.

Les chercheurs invitent donc à se détendre très régulièrement pour bénéficier des effets à long terme.