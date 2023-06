Endoscopie : des capsules vidéo pilotées pour un examen moins invasif

L'ESSENTIEL L'endoscopie est couramment utilisée pour le diagnostic de maladies gastro-intestinales.

C'est une intervention qui peut générer des infections ou des perforations de l'organe.

Une nouvelle technique utilisant des capsules vidéo pilotées pourrait limiter le caractère invasif de ces examens.

L'endoscopie est une technique médicale qui permet de visualiser l'intérieur du corps humain à l'aide d'un instrument souple et lumineux appelé endoscope. Elle est couramment utilisée pour le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies gastro-intestinales telles que les ulcères gastriques, les polypes du côlon et les tumeurs de l'estomac. L'une des limites de cette technique est que l'endoscope ne peut être piloté directement dans l'organe cible, ce qui peut entraver l'évaluation incomplète de la région examinée. Ces capsules vidéo se déplacent dans l'organisme sous l'effet de la gravité et des mouvements du corps. Cependant, elles ne peuvent pas dirigées manuellement pour une exploration plus ciblée.

Une capsule pilotée par des manettes de jeu vidéo

Des chercheurs de l'université George Washington ont récemment mis au point une capsule vidéo pour l'endoscopie qui peut être pilotée à distance grâce à des manettes comparables à celles d'un jeu vidéo. La capsule est équipée d'un aimant et peut être guidée dans l'estomac grâce à un champ magnétique généré par un dispositif externe. Cela permet au médecin d'explorer la région cible avec une plus grande précision et une visibilité plus claire. En outre, cette technique permet également d'éviter certains des effets secondaires indésirables liés aux endoscopies traditionnelles, tels que la douleur, la perforation de l'organe et les infections.

Les résultats comparés à ceux d'une endoscopie traditionnelle

L'efficacité de la capsule vidéo pilotée a été évaluée dans une étude menée auprès de 40 patients souffrant d'affections gastro-intestinales. Les chercheurs ont mesuré le taux de visualisation de la capsule vidéo et ont comparé ces résultats à ceux d'une endoscopie traditionnelle. Les résultats ont montré que la capsule vidéo avait un taux de visualisation de 95%, comparable aux résultats obtenus avec une endoscopie standard. De plus, aucune lésion à haut risque n'a été identifiée.

Toutefois, il est important de noter que la capsule vidéo ne dispose pas encore de la capacité d'effectuer des biopsies des lésions détectées et les chercheurs soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les coûts, les avantages et les limites de cette technique par rapport aux méthodes standard d'endoscopie.