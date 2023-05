Contamination accidentelle possible au VIH aux Hospices de Lyon

L'ESSENTIEL 5.000 patients doivent être dépisté du VIH et des hépatites B et C après avoir consulté le centre dentaire des Hospices civils de Lyon (HCL).

La raison est un possible défaut dans la stérilisation d’un matériel utilisé.

Les HCL soulignent que l’exposition des patients à un risque infectieux est très faible.

Ils sont 5.000 au total. Tous les patients ayant consulté le centre dentaire des Hospices civils de Lyon (HCL) entre mai et décembre 2022 sont invités à se faire dépister. Ils ont en effet reçu une lettre leur indiquant, selon le journal local Le Progrès qui y a eu accès, qu’un “matériel spécifique” utilisé lors des soins reçus était “susceptible d’avoir subi un défaut dans le cadre de son cycle de stérilisation”.

Les patients doivent se faire tester pour le VIH et les hépatites B et C

Le 12 décembre dernier, une alerte a été donnée, ce qui a lancé l’enquête commencé début 2023. C’est ce travail d’investigation qui a dévoilé la possibilité d'un défaut dans la stérilisation du matériel utilisé lors des soins reçus par des patients. Ainsi, dans le courrier envoyé, ils sont tous invités à se faire dépister gratuitement du VIH mais aussi des hépatites B et C.

Les HCL indiquent néanmoins que ce dépistage est conseillé "dans le cadre de l'application du principe de précaution". En effet, l’établissement souligne qu’il y aurait très peu de chance que des patients aient été exposés à un risque infectieux.

Aucun dépistage positif à ce jour

Un numéro a été mis en place pour répondre aux questions et aux inquiétudes des patients et des patientes. L’une d’entre elles, contactée par Le Progrès, se dit très angoissée et dénonce les délais entre la date de signature (9 mai), la réception (16 mai) et le rendez-vous de dépistage (22 mai).

Selon France 3 Auvergne Rhône-Alpes, il serait encore trop tôt pour tirer un bilan des dépistages mais, d’après les HCL, “à ce jour, aucun patient n'a eu de dépistage positif."