Infection bactérienne : un nouvel antibiotique découvert grâce à une IA

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont utilisé une Intelligence Artificielle pour développer un nouvel antibiotique.

Cet antibiotique serait capable de tuer Acinetobacter baumannii, à l’origine d’infections résistantes aux médicaments.

L'IA constitue un allié de taille pour les chercheurs dans leur lutte contre l’antibiorésistance.

L’antibiorésistance - lorsque certaines bactéries finissent par devenir résistantes aux antibiotiques - est une réelle menace pour la santé mais des scientifiques ont peut-être trouvé une solution pour y faire face grâce à une intelligence artificielle (IA).

Une IA découvre un traitement contre la bactérie A.baumanii

En effet, des chercheurs ont utilisé un algorithme pour identifier un nouvel antibiotique susceptible de lutter contre les infections résistantes aux médicaments. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans Nature Chemical Biology.

S'il est développé pour être utilisé chez les patients, ce médicament pourrait aider à combattre Acinetobacter baumannii (A.baumannii), une espèce de bactérie que l'on trouve souvent dans les hôpitaux et qui peut entraîner des pneumonies, des méningites et d'autres infections graves, peut-on lire dans News Medical qui relaie cette découverte.

"Acinetobacter peut survivre sur les poignées de porte et les équipements des hôpitaux pendant de longues périodes, et il peut absorber les gènes de résistance aux antibiotiques de son environnement. Il est désormais très courant de trouver des isolats d'A. baumannii qui résistent à presque tous les antibiotiques", explique Jonathan Stokes, professeur adjoint de biochimie et de sciences biomédicales à l'université McMaster.

IA : un outil pour lutter contre l'antibiorésistance

Pour identifier ce nouveau médicament, les chercheurs ont formé une IA à évaluer si un composé chimique inhibe la croissance d'A. Baumann. Après avoir passé en revue plus de 100 millions de composés médicamenteux potentiels, cet algorithme a produit une molécule que les scientifiques ont appelée halicine, d'après le système d'intelligence artificielle fictif de "2001 : l'Odyssée de l'espace".

Cette découverte renforce l'idée que l'IA peut accélérer et élargir considérablement la recherche de nouveaux antibiotiques : "Je me réjouis que ces travaux montrent que nous pouvons utiliser l'IA pour lutter contre des agents pathogènes problématiques tels que A. baumannii", a réagit James Collins, professeur Termeer d'ingénierie et de sciences médicales à l'Institut d'ingénierie et de sciences médicales (IMES) et au département d'ingénierie biologique du MIT.