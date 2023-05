Comment le marathon affecte les muscles du pied

L'ESSENTIEL Le marathon est une course d'endurance qui peut être éprouvante pour le corps.

Une étude montre que ce sport peut causer des dommages aux muscles du pied.

Ces dommages touchent essentiellement les muscles extrinséques qui prennent naissance dans le bas de la jambe et s'insèrent dans le pied via la cheville.

Le marathon est une épreuve de course extrême qui exige une endurance et une résistance à toute épreuve, mais elle ne doit pas être sous-estimée car elle peut être très éprouvante pour le corps, en particulier pour les muscles du pied. Une étude a récemment été publiée dans la revue scientifique Journal of Sport Sciences qui s'est penchée sur les effets de la course prolongée sur les muscles du pied. Elle a révélé que la pratique du marathon peut affaiblir et endommager les muscles du pied, entraînant des douleurs chroniques et des blessures à long terme.

Des dommages différents selon les muscles

Selon l'étude, courir un marathon peut réduire la hauteur de la voûte plantaire et endommager les muscles extrinsèques du pied, qui relient le bas de la jambe et le pied. Les muscles du pied sont classés en deux catégories : les muscles intrinsèques et les muscles extrinsèques. Les premiers prennent naissance et s'insèrent dans le pied tandis que les seconds prennent naissance dans le bas de la jambe et s'insèrent dans le pied via la cheville.

Des IRM réalisés avant et après un marathon

Les chercheurs ont recruté 22 coureurs universitaires qui courent au moins 2 à 3 fois par semaine et inscrits à une course de marathon. Ils ont évalué par IRM les effets de la course avant le marathon ainsi que 1, 3 et 8 jours après. Les résultats ont montré que les dommages et la réponse de récupération après un marathon complet ne sont pas semblables entre les différents muscles du pied et que les dommages aux muscles extrinsèques pourraient être plus sensibles que ceux des muscles intrinsèques. Ces dommages reflètent la pression importante supportée par l'articulation de la cheville lors de la course sur de longues distances par rapport au reste du pied.

Des implications pour la récupération des coureurs de marathon

Ces résultats mettent en évidence l'importance de planifier des stratégies de récupération axées sur la fatigue et les dommages musculaires pour prévenir les blessures lors de la pratique du marathon. Les coureurs et les professionnels du sport peuvent ainsi mieux comprendre les effets de la course sur les muscles du pied et adapter leur entraînement en conséquence. Cela peut inclure l'utilisation de techniques de récupération comme les étirements, le rouleau en mousse, la cryothérapie ou la physiothérapie.

Il est également recommandé d'effectuer des exercices de renforcement musculaire ciblant spécifiquement les muscles du pied, en particulier les muscles extrinsèques. Cela peut aider à prévenir les dommages musculaires et à améliorer les performances en course.