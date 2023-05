Monkeypox ou «variole du singe» : le classique vaccin antivariolique protège

L'ESSENTIEL Le vaccin contre la variole offrirait une protection d'environ 80 % contre le Monkeypox.

Les personnes nées avant 1976 et ayant été vaccinées présentaient une réponse immunitaire plus forte contre les deux types de virus.

Les cellules mémorielles seraient capables de reconnaître des virus "étroitement apparentés comme le virus" de la variole simienne.

Depuis mai 2022, des cas de variole du singe ou simienne, qui se manifeste généralement par une éruption cutanée, ont été signalés en Europe et dans le monde. Actuellement, l’épidémie concerne encore certains pays et la maladie fait l’objet d’une surveillance renforcée. "Le traitement de la variole du singe consiste en des soins de soutien. Les vaccins et traitements mis au point pour la variole et autorisés par certains pays peuvent être utilisés dans certaines circonstances pour le traitement de la maladie", indique l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Analyser de la réponse immunitaire des lymphocytes T

Plusieurs données disponibles indiquent que le classique vaccin contre la variole pouvait nous protéger du Monkeypox. Des chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède se sont ainsi demandés si les personnes ayant été vaccinées il y a des décennies étaient protégées contre la variole simienne en raison d'une réponse mémoire résiduelle. Dans le cadre d’une étude, l’équipe a analysé la réponse immunitaire des lymphocytes T chez 105 personnes en bonne santé, dont certaines avaient été vaccinées contre la variole avant 1976. Plus précisément, elle a mesuré la réactivité des lymphocytes T à des peptides spécifiques du virus de la variole et du Monkeypox.

Monkeypox : "une protection d'environ 80 %" grâce au vaccin antivariolique

D’après les résultats, publiés dans la revue Cell Host & Microbe, les adultes nés avant 1976 et ayant été vaccinés avaient une réponse immunitaire significativement plus forte contre les deux types de virus. Les auteurs ont également analysé la réponse immunitaire de 22 hommes récemment infectés par la variole et ont montré qu'ils présentaient également une forte réponse immunitaire au virus, ce qui pourrait fournir une immunité future.

"Cela implique que les cellules mémorielles ont une très longue durée de vie et qu'elles peuvent reconnaître des virus étroitement apparentés comme le virus mpox et fournir une immunité par chevauchement ou par réaction croisée. Cette étude montre que le vaccin contre la variole peut offrir une protection d'environ 80 % contre la variole simienne", a conclu Marcus Buggert, auteur des travaux, professeur et chercheur au Centre de médecine infectieuse de l'Institut Karolinska, dans un communiqué.