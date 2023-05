La composition du microbiote du nourrisson prédit le risque de surpoids à 5 ans

L'ESSENTIEL La nature et l'évolution des bactéries composant le mirobiote des nourrissons peuvent annoncer un risque d'obésité infantile.

Une étude confirme le lien entre la composition et le volume de ces bactéries chez des enfants avant 3 ans 1/2 et leur IMC à 5 ans.

Il est important d'offrir aux nourrissons une alimentation saine dés les premières années de vie pour garantir un microbiote sain lorsqu'ils grandissent.

Une étude récente présentée au Congrès européen sur l'obésité à Dublin indique que la composition du microbiote intestinal des tout petits de zéro à trois ans et demi permet de prédire leur indice de masse corporelle à cinq ans, même chez les enfants nés prématurés. Cette découverte est importante car l'obésité infantile est un problème de santé publique majeur qui peut entraîner des pathologies graves plus tard dans la vie.

Composition du microbiote intestinal et santé

Le microbiote intestinal est composé de milliards de bactéries qui colonisent notre système digestif dès la naissance. Les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'impact de la composition de ce microbiote sur la santé humaine, en particulier dans le cas de l'obésité infantile. En effet, plusieurs études ont déjà montré que la perturbation du développement du microbiote intestinal pouvait conduire à des maladies inflammatoires de l'intestin, au diabète de type 1 et à l'obésité infantile.

Une étude menée en France pour comprendre l'obésité infantile

Pour mieux comprendre le rôle du microbiote intestinal dans l'obésité infantile, une étude a été menée en France sur 143 nourrissons prématurés et 369 nourrissons nés à terme. Les chercheurs ont examiné la composition et le volume de bactéries dans le microbiote intestinal des enfants à l'âge de trois ans et demi, puis ont comparé ces données avec leur indice de masse corporelle à cinq ans. Les résultats de cette étude ont mis en évidence une forte association entre la composition et le volume de bactéries dans le microbiote intestinal des enfants et leur IMC à l'âge de cinq ans, indépendamment de leur naissance prématurée ou non. Plus précisément, le rapport des bactéries intestinales Firmicutes aux Bacteroidetes, qui sont directement impliquées dans l'obésité, était prédictif de l'IMC à cinq ans.

Importance de la prévention de l'obésité infantile

Ces résultats montrent l'importance de la composition du microbiote intestinal dans le développement de l'obésité infantile et suggèrent que des changements dans la composition du microbiote intestinal peuvent prévenir la survenue de cette pathologie. Par conséquent, il est crucial d'adopter une alimentation équilibrée dès les premières années de la vie, afin de favoriser le développement d'un microbiote intestinal sain. De plus, la prise en compte de la composition du microbiote intestinal dans la prévention de l'obésité infantile pourrait permettre de mettre en place des stratégies plus efficaces de lutte contre cette pathologie.