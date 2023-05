Qu'est-ce que le trouble de la thésaurisation numérique compulsive ?

L'ESSENTIEL Vouloir conserver tous ses documents ou ses recherches sur un ordinateur peut devenir un trouble du comportement.

Dans certains cas, cela peut conduire à la dépression.

Pour limiter cette tendance à tout conserver, on peut se fixer des limites et notamment bloquer la capacité de stockage de l'ordinateur.

La « thésaurisation compulsive », est un trouble du comportement qui consiste à accumuler de manière excessive des biens sans être capable de s'en débarrasser même si les objets ne sont plus utiles. Ce trouble peut aussi concerner les informations, des fichiers et des documents numériques. Loin d’être anodine, cette habitude peut être préjudiciable.

Quel sont les profils des thésauriseurs numériques ?

Il existe plusieurs types de thésauriseurs numériques, chacun ayant ses propres caractéristiques et motivations :

Les collectionneurs qui accumulent des informations et des documents sans avoir de critères précis pour le faire. Les organisateurs qui cherchent à catégoriser et à classer chaque fichier de manière méthodique et précise. Les curateurs qui sélectionnent soigneusement chaque fichier pour constituer une collection précise et cohérente. Les chercheurs de connaissances qui passent des heures à chercher des informations et à les sauvegarder, mais qui ne prennent jamais le temps de les lire ou de les utiliser.

Y-a-t-il des dangers a la thésaurisation numérique compulsive ?

Loin d'être anodine, la thésaurisation compulsive peut avoir des conséquences sur la santé mentale. En plus de l'anxiété et du stress causés par la quantité d'informations stockées et la difficulté à les gérer, elle impacte la vie sociale et même le travail dans certains cas à cause du temps et de la charge mentale qui y est consacrée.

Dans certains cas, elle peut être associée à un trouble obsessionnel-compulsif (TOC) ou un Trouble anxieux généralisée (TAG) pouvant évoluer vers une dépression.

Comment surmonter sa thésaurisation numérique compulsive ?

Si vous vous reconnaissez comme thésauriseur compulsif, commencez par vous fixer des limites claires en termes de temps et d'espace de stockage. Par exemple, vous pouvez décider de ne consacrer que deux heures par jour à la gestion de vos fichiers ou de ne pas utiliser plus de 50 % de l'espace de stockage de votre ordinateur.

Pour limiter son impact sur votre santé mentale, n’oubliez pas de faire de l'exercice physique régulièrement et de passer du temps avec vos amis et de votre famille pour vous aider à réduire le stress et à améliorer votre humeur. Consulter un professionnel de la santé mentale peut vous aider à comprendre les raisons pour lesquelles vous avez développé ce comportement et à trouver des stratégies pour la surmonter.

Source : "There Is More Than One Type of Hoarder: Collecting, Managing and Hoarding Digital Data in the Workplace Get access Arrow" de Kerry McKellar et al. Interacting with Computers, Volume 32, Issue 3, May 2020, Pages 209–220, https://doi.org/10.1093/iwc/iwaa015