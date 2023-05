Schizophrénie : certains gènes du placenta seraient impliqués dans son développement

L'ESSENTIEL La schizophrénie est une maladie psychiatrique, dont l’origine est multifactorielle.

La santé du placenta pourrait jouer un rôle dans l’apparition de la schizophrénie.

Des chercheurs américains ont identifié environ 139 gènes de risque spécifiques au placenta et à la schizophrénie.

L’origine de la schizophrénie est considérée comme multi-factorielle."Son développement résulterait d’une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu’il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux", explique l’Inserm sur sa plateforme en ligne. Toutefois, une étude américaine a récemment observé un lien entre la santé du placenta et l’apparition de cette pathologie psychiatrique. Les conclusions de ces travaux ont été publiées dans la revue Nature Communications.

139 gènes de risque spécifiques au placenta et à la schizophrénie

Lors d’une grossesse, le placenta joue un rôle essentiel dans le développement du fœtus. Il permet notamment l’échange d’oxygène et de gaz carbonique entre le bébé et sa mère, l’élimination de déchets, l’échange de nutriments ainsi que la synthèse de certaines hormones. Au cours de cette recherche, les scientifiques de l’Institut Lieber, situé à Baltimore (États-Unis), ont identifié près de 139 gènes de risque spécifiques au placenta et à la schizophrénie. Ils ont également révélé que certains de ces gènes associés à la schizophrénie influencent une fonction vitale du placenta, qui intervient dans les échanges de nutriments entre la mère et le bébé.

Des différences entre les gènes à risque placentaire selon le sexe de l’enfant

Dans l’étude, les scientifiques ont également noté que "les gènes de risque de schizophrénie trouvés dans le placenta peuvent avoir une influence relativement plus forte sur l'héritabilité, c'est-à-dire la probabilité que la maladie soit héritée des ancêtres, que les gènes de risque identifiés dans le cerveau". Ils ont également constaté des distinctions entre les gènes à risque placentaire en fonction du sexe du fœtus. Les processus inflammatoires dans le placenta pendant les grossesses d’enfants de sexe masculin semblent jouer un rôle central dans le risque d’apparition de la schizophrénie.

Aux yeux des chercheurs, les premiers résultats de leur étude sont prometteurs. Ils pourraient permettre de développer des outils de diagnostic afin d’identifier les gènes de risque spécifiques au placenta et à la schizophrénie.