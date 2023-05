Aux Etats-Unis, la cigarette électronique fait bien reculer le tabagisme

L'ESSENTIEL La cigarette électronique est souvent considérée comme un bon moyen pour lutter contre le tabagisme.

Aux Etats-Uhis, l'usage de la cigarette électronique a augmenté tandis que la consommation de tabac a atteint un niveau historiquement bas.

Proposer la cigarette électronique comme alternative pourrait être une stratégie en direction des populations les plus susceptibles de tomber dans le tabagisme.

Une étude publiée dans la revue The Lancet apporte de nouvelles preuves factuelles dans le débat sur le rôle de la cigarette électronique dans la lutte contre le tabagisme.

Aux Etats-Unis, la proportion de fumeurs est descendue à 12,5% de la population en 2020, son niveau le plus bas jamais atteint. La même année, la proportion d'utilisateurs de cigarettes électroniques était de 3,7%.

La e-cigarette est souvent présentée comme un moyen pour arrêter de fumer ou du moins, une alternative pour réduire le tabagisme. Cependant, certains experts considèrent que le vapotage pourrait aussi être une porte d'entrée vers le tabagisme.

Cette nouvelle étude montre que la cigarette électronique est tout de même un moyen efficace pour réduire la consommation de tabac et que cette donnée devrait être prise en compte dans les programmes de lutte antitabac.

La cigarette électronique plus fréquemment abandonnée que le tabac

L'étude a analysé le comportement de près de 54 000 Américains entre 2015 et 2019. Sur cette période, 1,7% de l'échantillon ont déclaré avoir commencé à utiliser la cigarette électronique et dans le même temps, 43,6% ont déclaré avoir abandonné cette cigarette électronique.

Pour le tabac, toujours entre 2015 et 2019, 1,6% de l'échantillon a commencé à fumer et seulement 14% ont arrêté la cigarette traditionnelle. Sur les 12 derniers mois de la période étudiée, ce sont les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans et les consommateurs de cannabis qui ont été les plus susceptibles de s'initier soit au tabagisme, soit à la cigarette électronique.

Proposer la cigarette électronique comme alternative au tabac

Selon les auteurs de l'étude, les programmes de lutte antitabac actuels doivent se concentrer sur ces populations prioritaires ainsi que les personnes présentant des symptômes de santé mentale. Bien que le vapotage ne soit pas sans risques, il semble avoir un impact positif dans la lutte contre le tabagisme et peut aider à élaborer des stratégies plus efficaces comme de proposer la cigarette électronique aux fumeurs comme alternative pour réduire leur consommation de tabac.