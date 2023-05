Cancer de le vessie : faut-il opérer ou traiter ?

L'ESSENTIEL Le cancer de la vessie est un des cancers les plus courants qui touche en France environ 12 000 personnes par an.

L'ablation de le vessie, ou cystectomie, est considéré comme le traitement de choix.

Pourtant un ablation de la tumeur liée à une chimiothérapie montre des résultats équivalents pour la survie à 5 ans sans métastase.

Le cancer de la vessie est le septième cancer le plus courant en France et représente environ 3 % de tous les cancers. Selon les statistiques de l'Institut National Du Cancer (INCa), il y a environ 12 000 nouveaux cas de cancer de la vessie en France chaque année. Les hommes sont plus touchés que les femmes, avec 8 hommes atteints pour 2 femmes. Le tabagisme est le facteur de risque le plus important.

Les symptômes du cancer de la vessie

Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines, appelée hématurie. Cependant, d'autres symptômes peuvent également se manifester, tels que des douleurs lors de la miction, des douleurs dans le bas-ventre, une envie fréquente d'uriner et une faiblesse générale.

Cancer de la vessie : le cystectomie considérée comme le traitement de choix

Le traitement du cancer de la vessie dépend de plusieurs facteurs, tels que le stade et le grade de la tumeur, les symptômes et l'état de santé général du patient. Les options de traitement comprennent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et la thérapie ciblée. La cystectomie radicale, qui consiste en l'ablation totale de la vessie, est considérée comme le traitement de choix pour le cancer de la vessie invasif. Cependant, cette intervention lourde peut entraîner des complications telles que des infections, des saignements et des problèmes gastro-intestinaux. La thérapie trimodale, qui consiste en l'ablation de la tumeur suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie, peut être une alternative efficace pour certains patients.

Comparaison de la cystectomie radicale et de la thérapie trimodale

Une nouvelle étude menée aux États-Unis et publiée dans The Lancet compare les résultats de la cystectomie radicale et de la thérapie trimodale pour le traitement du cancer de la vessie invasif. L'étude a analysé les cas de 722 patients, dont 440 ont subi une cystectomie radicale et 222 une ablation de la tumeur complétée par une chimiothérapie. Les résultats montrent que la thérapie trimodale ne présente pas de différence statistique avec la cystectomie radicale pour une survie de cinq ans sans métastases. Les taux de survie sont respectivement de 74% et 75% pour la cystectomie radicale et la thérapie trimodale. Cependant, les chercheurs estiment que la thérapie trimodale devrait être proposée à tous les patients atteints d'un cancer de la vessie invasif, et pas seulement à ceux présentant des comorbidités pour lesquels la chirurgie n'est pas une option.

Conseils pour prévenir le cancer de la vessie

La prévention du cancer de la vessie passe avant tout par l'arrêt du tabac, qui représente le facteur de risque le plus important pour cette maladie. D'autres mesures peuvent également aider à réduire le risque de développer un cancer de la vessie, telles que boire suffisamment d'eau, éviter l'exposition à des produits chimiques toxiques, et traiter rapidement toute infection urinaire.

Les médecins devraient discuter avec leurs patients des options de traitement disponibles pour déterminer quelle méthode est la mieux adaptée à chaque cas particulier et sensibiliser les patients aux mesures préventives pour réduire leur risque de développer un cancer de la vessie.