Des métaux toxiques dans certains jus de fruits et laits végétaux

L'ESSENTIEL On distingue différentes sortes de métaux lourds comme l’arsenic, le nickel ou encore le sélénium.

L’arsenic, le plomb et le cadmium sont d’importantes substances cancérigènes.

La présence de métaux toxiques a été observée dans des échantillons de jus de fruits ou de laits végétaux, selon une nouvelle étude américaine.

Au petit-déjeuner ou au goûter, il n’est rare que des parents proposent un jus de fruits ou un lait végétal à leurs enfants. Pourtant, certaines de ces boissons pourraient contenir des métaux lourds, selon les conclusions d’une étude américaine, publiée dans le Journal of Food Composition and Analysis.

La présence de nickel, d’arsenic ou de sélénium dans des laits végétaux et des jus de fruits

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs de l’Université de Tulane (États-Unis) ont évalué les teneurs en 25 métaux toxiques dans 60 échantillons de boissons sans alcool comme des jus de fruits, des laits végétaux, des sodas et des thés.

Selon les résultats, cinq des 60 boissons évaluées contenaient des niveaux élevés de métaux lourds supérieurs aux normes fédérales américaines en matière d’eau potable. Les scientifiques ont notamment constaté la présence de nickel, de la manganèse, de bore, de cadmium, de strontium, de l'arsenic et de sélénium dans des jus de fruits mixtes et des laits végétaux comme le lait d’avoine et d’amande.

Deux jus de fruits mixtes ont notamment présenté des niveaux d’arsenic supérieurs à la norme de 10 microgrammes/litre tandis que qu’un jus de canneberge, un jus mixte de carottes et de fruits et un lait d'avoine avaient des niveaux de cadmium supérieurs à la norme américaine.

Métaux toxiques : un appel à la vigilance concernant les jus de fruits et laits végétaux

D’après les responsables de l’étude, les adultes consomment peu de jus de fruits ou de laits végétaux par rapport aux enfants. Pour Tewodros Godebo, auteur principal de cette recherche et professeur adjoint de sciences de la santé environnementale à l'Université de Tulane, les parents devraient donc se montrer prudents sur la quantité de boissons fruitées ou de laits végétaux qu'ils proposent à leurs enfants. "Il faut éviter de donner aux nourrissons et aux jeunes enfants des jus de fruits mixtes ou des laits végétaux en grande quantité (…) L’arsenic, le plomb et le cadmium sont des substances cancérigènes connues et il est bien établi qu'elles provoquent des lésions des organes internes et des troubles cognitifs chez les enfants, en particulier au cours du développement précoce du cerveau", a-t-il rappelé.

Les scientifiques se sont cependant montré rassurants face à la publication de leurs résultats. "Je ne pense pas qu'il faille craindre quoi que ce soit (…) En matière de toxicité, c'est le dosage qui fait souvent la différence, donc tout est dans la modération. Mais cela permet de prendre conscience de la nécessité de mener des études plus approfondies", a expliqué Hannah Stoner, étudiante à l'université de Tulane, qui a participé à l’étude.