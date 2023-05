Risque d'accouchement prématuré : la corticothérapie doit être utilisée avec prudence

L'ESSENTIEL Face à un risque d'accouchement prématuré, la corticothérapie favorise le développement pulmonaire du foetus.

Ces traitements peuvent causer des problèmes cardiaques et circulatoires chez l'enfant à naître.

La corticothérapie est toutefois toujours recommandée mais sous une surveillance médicale renforcée.

Dans les grossesses à risque d'accouchement prématuré, la corticothérapie est utilisée pour favoriser le développement pulmonaire du foetus. Cependant, une recherche publiée dans The FASEB Journal souligne que ces traitements doivent être utilisés avec prudence en raison des risques de problèmes cardiaques et circulatoires chez les enfants.

Les effets de la corticothérapie dans les grossesses à risque d'accouchement prématuré

Le risque d'un accouchement prématuré concerne environ 8% des naissances en France. Parmi les complications liées à cette situation, on trouve la dysplasie bronchopulmonaire qui vient du fait que la majorité des poumons de l'enfant sont formés après la 32ème semaine de grossesse. Pour limiter ce délai, les médecins ont recours à une technique appelée anté-partum, visant à accélérer le développement pulmonaire du fœtus par l'administration d'une corticothérapie dans les 48 heures précédant l'accouchement. Ces traitements améliorent les chances de survie du nouveau-né mais comportent également des risques pour la santé du fœtus.

Les mécanismes de la corticothérapie détaillés

Dans une recherche publiée dans The FASEB Journal, les mécanismes des deux corticostéroïdes les plus couramment utilisés - la dexaméthasone et la bétaméthasone - ont été analysés. Les résultats ont montré que la bétaméthasone avait provoqué un dysfonctionnement cardiaque plus important que la dexaméthasone et une plus grande altération de la dilatation des vaisseaux sanguins. La dexaméthasone a, quant à elle, entraîné une plus grande constriction des vaisseaux sanguins.

Les risques de la corticothérapie pour les enfants

Les corticostéroïdes utilisés dans les traitements anté-partum affectent non seulement le développement pulmonaire du fœtus, mais peuvent également causer des problèmes cardiaques et circulatoires chez la progéniture. Des études ont montré que la corticothérapie augmentait les risques de troubles cardiaques tels que la dysfonction endothéliale (une perturbation de la fonction normale du vaisseau sanguin) et la dysfonction vasculaire. Dans certaines études, une petite taille à la naissance a également été liée à l'utilisation de stéroïdes anté-partum.

Utilisation des corticoïdes : les médecins doivent être prudents

Bien que la corticothérapie soit un traitement efficace pour favoriser le développement pulmonaire du fœtus dans les grossesses à risque d'accouchement prématuré, les chercheurs soulignent que les médecins doivent rester prudents lors de son utilisation et surveiller étroitement tout effet indésirable sur le bébé.