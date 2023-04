Etes-vous trop permissif avec votre enfant ?

L'ESSENTIEL Pour les parents, l'équilibre entre discipline et liberté est difficile à trouver.

Les enfants de parents trop permissifs ne parviennent pas à identifier leurs limites.

Les parents doivent établir des règles mais laisser les enfants prendre des risques contrôlés.

Chaque parent éduque son enfant en fonction de son histoire personnelle et de ce qu'il souhaite transmettre. S'il n'y a pas une seule façon d'éduquer son enfant, certaines attitudes comme le fait d'être trop permissif ou trop strict peuvent poser problème à long terme.

Qu'appelle-t-on un parent permissif ?

Le parent permissif ne laisse pas tout passer à son enfant, il a conscience qu'il faut un cadre. Pourtant, par crainte de s'imposer ou d'être rejeté, il cherche trop à être l'ami de son enfant et devient laxiste en matière de règles et de discipline.

Le problème est que l'enfant manque alors de structure et de limites et qu'il devient surprotégé, engendrant à long terme un manque d'autonomie jusque dans sa vie d’adulte.

Quelles sont les conséquences négatives d'un parent permissif ?

Les enfants élevés dans un environnement trop permissif ont tendance à être moins responsables et autonomes, car ils n'apprennent pas à assumer les conséquences de leurs actes. Cela peut avoir un impact sur leurs relations avec les autres et entraîner des problèmes de comportement, notamment une difficulté à contrôler leurs impulsions et leurs émotions.

À long terme, l'enfant peut être angoissée et perdu à cause de cette trop grande liberté et donner l'image d'un enfant roi immature.

Comment trouver l'équilibre entre la discipline et la liberté de l'enfant ?

Trouver un juste milieu est souvent une question d'ajustement en fonction des situations, cependant certaines attitudes peuvent aider :

Établir des règles claires et des limites cohérentes,

Aider l'enfant à prendre conscience des conséquences de ses actes,

Limiter la surprotection en laissant l'enfant prendre des risques contrôlés pour qu'il puisse développer son autonomie,

Encourager l'enfant à exprimer ses émotions et à les gérer de manière appropriée,

Impliquer l'enfant dans les décisions familiales pour qu'il se sente écouté et respecté.

Lorsqu'on se trouve trop permissif, il est aussi important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'avoir une relation d'ami avec son enfant mais plutôt de guide et d'enseignant pour l'aider à grandir.

En savoir plus : "Eduquer sans punir: Apprendre l'autodiscipline aux enfants" du Docteur Thomas Gordon.