Infections : votre téléphone est vraiment nid à bactéries !

L'ESSENTIEL De nombreuses études montrent que les téléphones portables peuvent être contaminés par de nombreuses sortes de bactéries pathogènes.

La recherche a révélé que de nombreux agents pathogènes présents sur les téléphones sont souvent résistants aux antibiotiques et ne peuvent donc pas être traités avec des médicaments conventionnels.

Les téléphones contiennent du plastique qui peut aussi héberger et transmettre des virus dont certains (comme le virus du rhume) peuvent vivre sur des surfaces en plastique dur jusqu'à une semaine.

Nous les transportons partout, les emmenons au lit, à la salle de bain et pour beaucoup, c'est la première chose que l'on prend en mains le matin. Plus de 90 % de la population mondiale en possède ou utilise un téléphone portable et beaucoup d'entre nous ne pourraient pas s'en passer.

Si les problèmes de santé liés à l'utilisation des téléphones se concentrent généralement sur la distraction qu’ils peuvent causer pendant la conduite ou à quel point ils peuvent créer une dépendance, le risque d'infection microbienne via votre téléphone n’est pas à négliger.

La microbiologiste britannique, Primrose Freestone, chercheuse à l’université de Leicester, revient sur ce que dit la littérature scientifique à propos de ce risque dans un article pour The Conversation.

Les téléphones peuvent être contaminés par toutes sortes de bactéries pathogènes

Une enquête menée en 2019 au Royaume-Uni a révélé que la plupart d’entre nous utilisons nos téléphones aux toilettes. Il n'est donc pas surprenant de découvrir que des études ont montré que nos téléphones portables étaient plus sales que les sièges de toilettes eux-mêmes !

“Nous donnons nos téléphones aux enfants pour jouer avec (qui ne sont pas vraiment connus pour leur hygiène). Nous mangeons également en utilisant nos téléphones et les posons sur toutes sortes de surfaces (sales)... De nombreuses études menées sur la colonisation microbiologique des téléphones portables montrent qu'ils peuvent être contaminés par de nombreuses sortes de bactéries potentiellement pathogènes”, explique Primrose Freestone

Le problème, c’est qu’alors qu’il est estimé que nous touchons nos téléphones des centaines, voire des milliers de fois par jour, nous sommes beaucoup moins susceptibles d'envisager de nous laver les mains après les avoir touchés... comme après être allé aux toilettes ou avoir fait le ménage.

Quelles sont les bactéries dangereuses sur nos téléphones ?

Parmi les bactéries pathogènes qu’on peut retrouver sur nos téléphones, il y a l'Escherichia coli provoquant la diarrhée et le Staphylococcus infectant la peau, ainsi que les Actinobactéries, qui peuvent causer la tuberculose et la diphtérie. Il y a aussi les Citrobacter, qui peuvent entraîner des infections douloureuses des voies urinaires, et Enterococcus, connu pour causer la méningite. Enfin Klebsiella, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas et Streptococcus ont également été trouvés sur les téléphones et tous peuvent avoir des effets tout aussi néfastes sur les humains.

“La recherche a révélé que de nombreux agents pathogènes présents sur les téléphones sont souvent résistants aux antibiotiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être traités avec des médicaments conventionnels”, précise la microbiologiste. Ceci est inquiétant car ces bactéries peuvent provoquer des infections cutanées, intestinales et respiratoires pouvant mettre la vie en danger. "Des études montrent également que même si vous nettoyez votre téléphone avec des lingettes antibactériennes ou de l'alcool, il peut toujours être recolonisé par des micro-organismes, ce qui indique que la désinfection doit être un processus régulier”, indique Primrose Freestone.

Le plastique des téléphones peut aussi héberger et transmettre des virus

De plus, ajoute-t-elle, “les téléphones contiennent du plastique qui peut héberger et transmettre des virus dont certains (comme le virus du rhume) peuvent vivre sur des surfaces en plastique dur jusqu'à une semaine. D'autres virus tels que la Covid-19, le rotavirus, la grippe et le norovirus - qui peuvent provoquer de graves infections respiratoires et intestinales - peuvent persister sous une forme infectante pendant plusieurs jours.”

En effet, depuis le début de la pandémie de Covid , les Centres de contrôle des maladies et de la prévention (CDC) américains ont mis en place des directives pour nettoyer et désinfecter les téléphones portables - qui, avec les poignées de porte, les distributeurs automatiques de billets et les boutons d'ascenseur, sont considérés comme des réservoirs d'infection. En particulier, des inquiétudes ont été exprimées quant au rôle que les téléphones portables peuvent jouer dans la propagation d'agents infectieux dans les hôpitaux et dans les établissements de santé, ainsi que dans les écoles.

Hygiène : 5 conseils pour bien se protéger des bactéries sur nos téléphones

La recommandation principale de la microbiologiste est donc évidemment de nettoyer régulièrement son téléphone : “Utilisez des lingettes ou des sprays à base d'alcool. Ils doivent contenir au moins 70% d'alcool pour désinfecter les coques de téléphone et les écrans tactiles, et cela doit être fait tous les jours si possible.”

“Ne vaporisez pas de désinfectants directement sur le téléphone et gardez les liquides éloignés des points de connexion ou des autres ouvertures du téléphone. Évitez absolument d'utiliser de l'eau de Javel ou des nettoyants abrasifs. Et lavez-vous soigneusement les mains après avoir fini de nettoyer”, précise la chercheuse.

Réfléchir à la façon dont vous manipulez votre téléphone vous aidera également à éviter qu'il ne soit colonisé par des germes. “Lorsque vous n'êtes pas à la maison, gardez votre téléphone dans votre poche ou votre sac et utilisez le moins quand c’est possible. Touchez votre téléphone avec des mains propres - lavées à l'eau et au savon ou désinfectées avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool”, poursuit-elle.

Enfin, dernier conseil : “Ne partagez pas votre téléphone avec d'autres personnes si vous avez une infection ou si vous ne l'avez pas préalablement désinfecté. Si les enfants sont autorisés à jouer avec votre téléphone, désinfectez-le dès que possible par la suite.”