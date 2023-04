Maladie de Lyme chez les enfants : un rétablissement en 6 mois

L'ESSENTIEL La maladie de Lyme se caractérise généralement par un état grippal, qui peut s’accompagner d’une plaque rouge inflammatoire.

Le traitement de la maladie de Lyme repose sur la prise d’antibiotiques.

Selon une nouvelle étude, les enfants infectés par la maladie de Lyme se rétablissent complètement six mois après la prise du traitement.

La maladie ou borréliose de Lyme survient à la suite d’une piqûre d’une tique infectée par la bactérie Borrelia. Il est possible d’être contaminé lors d’une promenade dans la nature, en particulier quand on se balade au niveau des herbes hautes où peuvent se nicher les tiques.

Le traitement de la maladie de Lyme permettrait un rétablissement en 6 mois chez les enfants

Trois à trente jours après la piqûre de la tique, une plaque rouge inflammatoire apparaît autour de la zone piquée avant de s’étendre progressivement. Elle s’accompagne généralement d’un syndrome grippal (fièvre, frissons, maux de tête, courbatures…). En l’absence d'un traitement antibiotique, la maladie de Lyme peut évoluer vers une forme "secondaire", qui provoque :

des douleurs articulaires, en particulier au niveau des genoux ;

des douleurs localisées ;

des paralysies localisées ;

une faiblesse musculaire ;

de la fatigue, qui n'est pas soulagée par le repos ;

de la fatigue, qui n’est pas soulagée par le repos ; une hépatite ou une inflammation des yeux.

Selon une récente étude du Children's National Research Institute et du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), une majorité d’enfants diagnostiqués avec la maladie de Lyme se sont rétablis dans les six mois suivant la fin du traitement antibiotique.

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques américains ont analysé les données de traitement de la maladie de Lyme de 102 enfants vivant aux États-Unis. Lors de l’étude, les parents des participants âgés de cinq à dix-huit ans ont rempli des questionnaires sur l’état de santé de leurs enfants après qu'ils aient été infectés par la maladie de Lyme.

Maladie de Lyme : 1% des enfants ont souffert de symptômes importants

D’après les résultats de l’enquête, 75 % des enfants se sont complètement rétablis dans les six mois suivant la fin du traitement contre la maladie de Lyme, 31 % se sont rétablis dans un délai d'un mois, 30 % dans un délai d'un à trois mois et 14 % dans un délai de quatre à six mois.

Les chercheurs ont constaté que 22% des jeunes volontaires ont présenté au moins un symptôme persistant six mois ou plus après la fin du traitement. D’après leurs travaux, 1 % des enfants ont souffert de manifestations suffisamment importantes pour nuire à leur fonctionnement quotidien.

Selon les auteurs, leur étude devrait contribuer à atténuer le stress parental lié à la persistance des symptômes chez les enfants infectés. Ils notent également que leurs résultats peuvent aider les professionnels de santé à gérer les attentes des familles concernant les différents délais de guérison après le traitement de la maladie de Lyme.