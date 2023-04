Que faire quand on souffre d'hyper-susceptibilité ?

L'ESSENTIEL La susceptibilité est naturelle face à l'injustice ou un atteinte à la personne.

Mais elle peut prendre une dimension qui la transforme en une blessure morale.

L'hyper-susceptibilité se construit dès l'enfance et peut être liée à une grande timidité.

Tout le monde peut être touché par un sentiment de susceptibilité dans un contexte d'injustice ou d'atteinte à sa personne. Cependant, pour certains, elle prend des proportions tellement importantes qu'elle peut être vécue comme une véritable blessure morale, source de souffrance intense.

Une sensibilité excessive à la susceptibilité

Pour les hyper-susceptibles, tout ce qui les atteint sur le plan moral ou intellectuel peut être vécu comme une blessure profonde de leur amour propre, allant jusqu'à une souffrance émotionnelle intense, provoquant parfois une réaction démesurée pour l’entourage.

Véritable handicap, l'hyper-susceptibilité c'est souvent construite dans l'enfance, sur une personnalité paranoïaque, narcissique ou une timidité importante. Dans tous les cas, la moindre atteinte à son intégrité morale ou intellectuelle devient une atteinte à son image et provoque une humiliation tellement forte qu'elle déclenche de l'agressivité ou un isolement qui aggravent la situation.

Savoir identifier les déclencheurs de l'hypersensibilité

C'est souvent dans un premier temps l'entourage, qui à force de remarques sur l'hyper-susceptibilité de la personne peut l'aider à reconnaître qu'il s'agit d'une condition réelle qui affecte sa vie quotidienne.

Une fois cette première étape de prise de conscience passée, l'hyper-susceptible doit pouvoir identifier les facteurs déclenchants, qu'il s'agisse des situations, des personnes ou même parfois des stimuli sensoriels. De cette façon elle peut mieux anticiper sa propre réaction et travailler l'impact sur son image.

Savoir prendre du recul

L'hyper-susceptible a souvent tendance à se sentir attaqué à la moindre remarque avec une surinterprétation des intentions des autres. Plutôt que de réagir avec la colère et le rejet, il est préférable d'ouvrir la communication avec son interlocuteur pour comprendre réellement ses intentions et prendre du recul sur son interprétation initiale.

En parallèle, un travail sur son estime de soi est essentiel pour être capable d'entendre les critiques de façon constructive et non pas comme une attaque systématique de sa personne. Un accompagnement avec un professionnel de santé peut être utile pour apprendre à mieux s'aimer et finalement mieux vivre avec les autres.

En savoir plus : "L'intelligence émotionnelle" de Daniel Goleman.