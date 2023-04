Comment reconnaître le stress chez l'enfant

L'ESSENTIEL Le stress peut toucher les enfants comme les adultes

Les imprévus, la nouveauté, les atteintes à son égo peuvent provoquer le stress de l'enfant

Les parents doivent éviter les hyperstimulations, notamment celles dues aux écrans

Si bien sûr le stress peut affecter de la même manière les enfants que les adultes il peut être plus difficile à reconnaître car ils ne peuvent pas toujours exprimer leurs émotions aussi facilement.

À quoi faut-il être attentif au quotidien ?

Si le mécanisme du stress est le même chez l'enfant et chez l'adulte, à savoir la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, les causes peuvent être très différentes. Tout ce qui va être imprévisible, nouveau, sur lequel l'enfant a peu de contrôle ou qui menace son ego peut être source de stress.

Comme il peut être difficile pour lui de verbaliser ce qu'il ressent, il va avoir tendance à montrer son stress de façon différente à la fois de façon émotionnelle, mais aussi comportementale ou à travers des symptômes physiques :

À travers un changement de comportement émotionnel comme l'isolement ou l'excitation, les pleurs ou la colère.

À travers un symptôme comme des troubles du sommeil ou de l'appétit, des troubles de la concentration, des crises de panique ou de pleurs.

À travers des troubles physiques comme des maux de tête, des maux de ventre, des troubles digestifs ou des réactions dermatologiques.

Un enfant qui suce son pouce, ou refait pipi au lit alors qu'il avait arrêté peut aussi être soumis à un stress qu'il exprime de cette façon.

Comment aider son enfant à gérer son stress ?

Si le stress fait partie de la vie, il est possible d'aider son enfant à y réagir d'une façon plus saine en l'exposant régulièrement aux stress normaux de la vie et en lui montrant l'exemple en réagissant de façon rationnelle. Pour cela n'hésitez pas à lui donner un peu de contrôle sur la situation en le laissant choisir par exemple, et à lui annoncer les événements en avance pour qu'il se prépare autant que possible.

Chez les enfants les plus sensibles au stress, il est possible d'introduire des temps calmes plus régulièrement dans la journée pour éviter une hyperstimulation, en particulier avec les écrans. En l'emmenant dans des endroits variés et en lui faisant rencontrer de nouvelles personnes régulièrement vous l'habituerez aussi aux situations nouvelles pour limiter l'impact sur son stress.

Enfin, n'hésitez pas à nommer les émotions qu'il ressent tout en les reconnaissant et en lui expliquant qu'il est normal de se sentir comme cela. L'enfant sera ainsi compris avec pour effet immédiat de diminuer son stress et de l'aider à y faire face.

En savoir plus : "Je Suis Plus Fort que mes Angoisses: un Album pour Enfants qui explique comment Surmonter les Inquiétudes, le Stress et la Peur" de Elizabeth Cole.