Endométriose, fausse-couche, PMA : Carrefour accorde des congés spéciaux à ses salariées

L'ESSENTIEL Carrefour va mettre en place à partir de l'été 2023 des congés spéciaux pour ses salariées qui souffrent d'endométriose. Elles pourront bénéficier de 12 jours par an, à hauteur d'une journée par mois.

Pour avoir accès à ce dispositif, les employées devront un document attestant de leur situation de handicap reconnue par l’entreprise (une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une carte d’inclusion, une attestation d’invalidité délivrée par la Caisse primaire d’assurance maladie).

Les femmes pourront aussi avoir 3 jours d’absence médicale autorisée à la suite d’une fausse-couche et 1 journée d’absence pour celles ayant recours à la PMA (au moment d’un transfert d’embryon), en plus des dispositifs légaux en vigueur.

L’endométriose, maladie qui touche une femme sur 10, provoque de vives douleurs, en particulier pendant les règles. Elles peuvent avoir d’importantes répercussions sur la vie quotidienne. Le groupe Carrefour a décidé de venir en aide à ses salariées touchées par cette pathologie en leur accordant un congé spécial de 12 jours par an.

Carrefour : un congé endométriose pour offrir plus d’égalité au travail

Le nouveau dispositif sera mis en place à partir de l’été 2023. Carrefour est "première grande entreprise à le faire", selon son PDG Alexandre Bompard. Pour bénéficier des 12 jours d’absence – à hauteur d’un par mois – les employées devront présenter un document attestant de la situation de handicap reconnue par l’entreprise : une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une carte d’inclusion ou encore une attestation d’invalidité délivrée par la Caisse primaire d’assurance maladie.

Lors d’une conférence de presse, Alexandre Bompard a indiqué que la mesure avait été prise pour "faire progresser les droits des femmes et l'égalité au travail". Il estime qu’elle profitera aux "50.000 femmes qui travaillent tous les jours dans les magasins de Carrefour en France" et qui pourront ainsi "s'épanouir dans le travail sans craindre d'être ostracisées par leur santé".

Interrogé par Le Parisien, le patron a ajouté qu’une campagne va être lancée "car les managers ne savent pas toujours ce que les femmes peuvent endurer". L’entreprise va partager un guide ainsi des contenus audio-vidéos autour des comportements à proscrire. "L'orientation des femmes concernées vers la plate-forme de soutien psychologique anonyme et gratuite accessible à tous les collaborateurs de Carrefour France sera également renforcée", a précisé le communiqué de l’entreprise.

Fausse-couche et PMA : des congés spéciaux aussi prévus

La société de grande distribution a aussi pris en compte d’autres difficultés rencontrées par les femmes. En plus du congé endométriose, elle prévoit d’offrir "trois jours d'absence médicale autorisée à la suite d'une fausse couche" - une mesure actuellement débattue au Parlement -, et une journée d'absence autorisée pour les femmes ayant recours à la PMA "en plus des dispositifs légaux en vigueur". Ce congé pourra être pris "au moment du transfert d'embryon".

Par contre, l’entreprise ne compte pas instaurer de congé menstruel, proposé dans quelques entreprises et institutions françaises comme la Mairie de Saint-Ouen.

Ces dispositifs sont, pour le moment, prévus uniquement dans l'antenne française du groupe. Néanmoins, ils devraient être étendus progressivement aux autres pays où l’enseigne est présente comme l'Italie et l'Espagne.