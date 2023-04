Trouble alimentaire : YouTube prend des mesures pour lutter contre la maladie

L'ESSENTIEL YouTube a pris de nouvelles mesures pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire.

La plate-forme qui supprimait déjà les vidéos faisant la promotion de l'anorexie et la boulimie, va désormais aussi interdire celles présentant des "comportements imitables" dangereux.

Les mesures annoncées par YouTube surviennent alors que plusieurs plates-formes ont été pointées du doigt pour leur promotion de pratiques alimentaires dangereuses.

Plusieurs études ont montré que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans le développement des troubles de l’image de soi, mais également alimentaires. Pour lutter contre ce phénomène, la plate-forme YouTube a indiqué le 18 avril 2023 la mise en place une série de nouvelles mesures.

Trouble des conduites alimentaires : les comportements imitables interdits sur YouTube

YouTube qui retirait déjà les contenus faisant la promotion des troubles du comportement alimentaire (TCA), va aussi interdire les vidéos montrant des gestes dangereux comme “se purger” après avoir mangé ou le comptage extrême des calories.

La plate-forme prévoit une exception : les contenus qui présentent ces "comportements imitables" dans le contexte d’une guérison. S'ils peuvent rester sur le site, leur accès sera limité aux utilisateurs connectés à leur profil et âgés de plus de 18 ans.

Ces changements de politique ont été élaborés avec l’aide de la National Eating Disorder Association et d'autres organisations à but non lucratif luttant contre les troubles du comportement alimentaire. Garth Graham, qui dirige le service santé de l’entreprise américaine, a expliqué à CNN qu’ils visent à garantir "que YouTube crée un espace pour le rétablissement et l’information de la communauté, tout en continuant à protéger nos utilisateurs".

"Nous voulons permettre aux gens d'entendre des récits de guérison et des informations pédagogiques, mais nous avons aussi conscience que ces sujets peuvent, dans le même temps, déclencher des troubles", précise Garth Graham.

TCA : un travail pédagogique auprès des internautes et des créateurs de contenu

YouTube prévoit d'ajouter des messages d’avertissement sous les contenus publiés liés aux troubles de l'alimentation qui conduiront vers des sites d’information et pédagogiques sur le sujet. Cette mesure sera appliquée dans un premier temps dans 9 pays, dont la France, le Royaume-Uni et les USA. Toutefois, elle devrait être étendue par la suite à d’autres.

Par ailleurs, lorsque la vidéo d'un créateur sera supprimée pour avoir enfreint sa politique sur les troubles de l'alimentation, la plate-forme lui enverra des consignes sur la façon de créer des contenus moins susceptibles de nuire aux internautes. Les productions et leur contexte seront examinés et par des modérateurs humains et par des systèmes automatisés.

"Ce sont des problèmes de santé publique compliqués et sociétaux", a ajouté Garth Graham, "je ne veux jamais professer la perfection, mais pour comprendre que nous devons être proactifs, nous devons être réfléchis… il a fallu du temps pour en arriver là parce que nous voulions articuler un processus qui avait différentes couches et comprendre les défis".

Les mesures annoncées par YouTube surviennent alors que plusieurs plates-formes ont été pointées du doigt pour leur promotion de pratiques alimentaires dangereuses. Deux plaintes ont été déposées contre Instagram lors de l’été 2022 concernant son rôle dans la recrudescence des cas de troubles alimentaires. Le réseau TikTok a aussi été décrié pour son manque d’action face à ce type de contenus.