Le weekend de 3 jours serait bien meilleur pour la santé physique et mentale

L'ESSENTIEL La semaine de quatre jours est testée dans des entreprises du monde entier, en particulier dans plusieurs pays européens.

Le week-end de trois jours permettrait de réduire le stress, la fatigue et l’épuisement professionnel liés au travail.

Les salariés bénéficiant d’un week-end de trois jours ou de courtes vacances seraient moins sédentaires pendant ces périodes de repos qu’au travail.

Dans plusieurs pays d’Europe comme la Belgique, l’Allemagne ou l’Espagne, différentes entreprises testent la semaine de 4 jours. Selon une récente étude publiée l'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, avoir un long week-end de trois jours serait très bénéfique pour la santé.

Les bienfaits d’un week-end de trois jours sur la santé mentale

Les chercheurs de l'université d’Australie-Méridionale (UniSA) ont utilisé les données de la cohorte Annual Rhythms in Adults' Lifestyle and Health (ARIA), qui a suivi 390 adultes pendant 13 mois. Pour les besoins de cette étude, les volontaires ont porté des trackers de fitness 24 heures sur 24. Les scientifiques ont examiné les changements dans les mouvements quotidiens avant, pendant et après un long week-end ou des vacances.

Au cours de l’étude, les participants ont pris deux à trois périodes de vacances, d’une durée moyenne de douze jours chacune. Le type de vacances le plus courant était les "loisirs de plein air" (35 %), suivis par les "événements familiaux/sociaux" (31 %), le "repos et la détente" (17 %) et les "activités autres que les loisirs", telles que les soins aux autres ou les rénovations de la maison (17 %).

Week-end de trois jours : une diminution du stress et de l’épuisement professionnel

Selon les résultats, les participants ont pratiqué 13 % de plus d'activités physiques modérées à vigoureuses chaque jour, et ont dormi 21 minutes de plus par jour lors de leurs congés. "Lorsque les gens partent en vacances, ils modifient leurs responsabilités quotidiennes parce qu'ils ne sont pas enfermés dans leur emploi du temps habituel (…) Dans cette étude, nous avons constaté que les habitudes de mouvement changeaient pour le mieux pendant les vacances, avec une augmentation de l'activité physique et une diminution des comportements sédentaires observés dans tous les domaines", a expliqué le Dr Ty Ferguson, auteur principal de l'étude et chercheur à l’UniSA.

Les responsables de ces travaux se sont donc montrés favorables à l’instauration de la semaine de quatre jours. "La semaine de travail plus courte est testée par des entreprises du monde entier. Il n'est pas surprenant que les employés aient déclaré moins de stress, d'épuisement professionnel et de fatigue, ainsi qu'une meilleure santé mentale et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée (…) Il est important de noter que notre étude a également montré que, même après de courtes vacances, l'augmentation du sommeil restait élevée pendant deux semaines. Ce qui prouve que les bienfaits pour la santé d'une pause de trois jours peuvent avoir des effets durables au-delà des vacances elles-mêmes", a souligné Carol Maher, chercheuse principale à l’UniSA.