Conduire avec moins de 5h de sommeil serait aussi dangereux qu'avec ce taux d'alcool dans le sang

Si vous avez dormi moins de cinq heures la nuit dernière, vous êtes tout aussi susceptible d'avoir un accident de voiture que si vous dépassiez la limite légale d'alcool, soit 0,5 g par litre de sang. C’est ce que révèle une nouvelle étude, publiée le 4 avril 2023 dans la revue Nature and Science of Sleep.

20 % des accidents de véhicules sont causés par la fatigue

“Nous savons qu'environ 20 % de tous les accidents de véhicules sont causés par la fatigue. Au cours des 20 dernières années, le nombre d'accidents causés par l'alcool a considérablement diminué. Cependant, il y a eu peu de progrès au cours de cette même période pour réduire le nombre d'accidents causés par la fatigue”, écrivent deux des co-auteurs de l’étude, Drew Dawson et Madeline Sprajcer, chercheurs à la Central Queensland University en Australie, dans un article de The Conversation qui revient sur les résultats de leurs travaux.

Selon eux, les récentes diminutions des accidents de voiture liés à l'alcool se sont produites pour plusieurs raisons :

Un investissement important dans l'éducation publique. Les conducteurs ont des conseils faciles à suivre sur la façon de décider s'ils sont trop ivres pour conduire (par exemple, le conseil de prendre "deux verres dans la première heure, et un verre toutes les heures ensuite"). De solides stratégies d'application de la loi, y compris des tests en bordure de route. Des affaires judiciaires très médiatisées de conduite en état d'ébriété.

De plus, les conducteurs sont légalement réputés avoir les facultés affaiblies si leur taux d'alcoolémie est supérieur à 0,05 %, quelle que soit leur performance au volant. "Cette limite d'alcoolémie est un seuil efficace pour déterminer si quelqu'un est légalement autorisé à conduire", soulignent les deux chercheurs.

Dormir moins de 4 à 5 heures double le risque d'accident de voiture

Les chercheurs de la Central Queensland University ont réalisé une étude pour savoir s'il était possible de réduire le nombre d'accidents liés à la fatigue sur les routes australiennes en suivant une stratégie similaire. Pour ce faire, ils ont évalué les preuves scientifiques issues d'études en laboratoire et sur le terrain qui ont examiné la durée de sommeil préalable dont vous avez besoin pour conduire en toute sécurité.

Après avoir synthétisé les résultats de 61 études précédentes, ils ont constaté que le fait de dormir moins de quatre à cinq heures au cours des 24 heures précédentes est associé à un doublement approximatif du risque d'accident de voiture. Il s'agit du même risque d'accident observé lorsque les conducteurs ont un taux d'alcoolémie de 0,05 %.

Le risque d'accident augmente avec chaque heure de sommeil en moins

Non seulement cela, mais le risque d'accident d'un conducteur augmente considérablement avec chaque heure de sommeil perdue la nuit précédente. Certaines études suggèrent même que lorsqu'un conducteur a dormi entre zéro et quatre heures la nuit précédente, il peut être jusqu'à 15 fois plus susceptible d'avoir un accident.

Selon les auteurs de l’étude, leurs résultats suggèrent que, sur la base des preuves scientifiques, il peut être raisonnable d'exiger des conducteurs qu'ils dorment un certain temps avant de prendre le volant. “Si nous devions nous aligner sur le degré de risque considéré comme acceptable pour l'intoxication, nous pourrions envisager d'exiger un minimum de quatre à cinq heures de sommeil avant de conduire. (...) Une éducation publique et des conseils plus spécifiques pour les conducteurs sur la façon d'éviter de conduire en état de fatigue seraient les bienvenus”, suggèrent les deux chercheurs australiens.