Trichomonase : un nouveau test peut diagnostiquer cette IST courante en moins de 5 min

L'ESSENTIEL La trichomonase est une infection sexuellement transmissible fréquente comme la syphilis, la gonorrhée et la chlamydiose.

Dans près de 50 % des cas, la trichomonase est asymptomatique, en particulier chez les hommes.

Des chercheurs américains ont développé un nouveau test de diagnostic de la trichomonase afin d’améliorer le dépistage et de favoriser la prise en charge.

Très fréquente, la trichomonase est une infection sexuellement transmissible (IST) due à parasite, appelé trichomonas. Elle se caractérise par une vaginite chez la femme et une urétrite chez l’homme. Toutefois, cette IST est asymptomatique dans 50 % des cas, en particulier chez les hommes.

Trichomonase : un nouveau test pour améliorer le dépistage

En France, le dépistage de la trichomonase est réalisé à l’aide d’un test PCR sur le premier jet urinaire chez les hommes, et sur un prélèvement cervico-vaginal ou sur le premier jet urinaire chez les femmes. Les résultats sont ensuite délivrés quelques heures après ce prélèvement.

En raison de l’absence de symptômes, le dépistage de la trichomonase est parfois négligé, ce qui favorise la prolifération de cette IST. Des chercheurs de l’université de l’État de Washington ont donc mis au point un nouveau de test de diagnostic rapide pour détecter le parasite responsable de cette maladie. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Pathogens.

"Cette IST est peut-être la plus négligée parmi les autres IST curables. En médecine, nous n'avons pas fait un bon travail d'éducation. L'un des principaux problèmes est que la plupart des gens sont asymptomatiques. En d'autres termes, vous pouvez l'avoir, mais vous ne savez pas que vous l'avez jusqu'à ce que vous ayez un problème de santé plus grave", a souligné John Alderete, auteur principal de l'étude et professeur à l'école des biosciences moléculaires de l’université de l’État de Washington, dans un communiqué.

Un test peu coûteux et rapide pour détecter la trichomonase

Lors de leur étude, les scientifiques ont développé un test, qui grâce à une goutte de sang prélevée lors d’une piqûre du doigt, permet de détecter un anticorps spécifique au parasite trichomonas. Comme pour un auto-test Covid-19 ou un test de grossesse, le patient dépose la gouttelette de sang sur une bande. Au bout de quelques minutes, une fenêtre avec un point apparaît, en cas de résultat positif. Le coût de développement du test est inférieur à 20 dollars, ce qui le rend abordable pour les patients et plus adapté à la production de masse, selon les chercheurs.

À la suite de son test positif, un patient infecté par la trichomonase peut se rendre chez son médecin afin de débuter un traitement antiparasitaire.