Sport : 30 min par jour suffit à améliorer «la richesse et la diversité» du microbiote

L'ESSENTIEL L'exercice physique améliore la santé intestinale quand il est pratiqué 150 minutes par semaine ou plus, selon cette nouvelle étude.

L'étude a également révélé que la durée importait plus que l'intensité pour améliorer la présence de bonnes bactéries intestinales.

Les personnes ayant un poids normal ont obtenu de meilleurs résultats que les personnes en surpoids.

Le sport est une habitude à prendre qui est essentielle pour renforcer ses muscles et ses os, ce qui aide à prévenir le risque d'inflammation et de maladies chroniques... Mais pas uniquement. Une nouvelle étude de l'université de Calgary au Canada révèle que l'exercice physique améliore également la santé intestinale. Selon les chercheurs, seulement 30 minutes de sport par jour maintiennent nos voies digestives en bonne santé. Les résultats de l’étude ont été publiés dans le FASEB Journal le 21 mars 2023.

Pour explorer la relation entre le sport et les bactéries intestinales, l'étude a examiné le type d'exercice physique, le temps et l'intensité dans une large cohorte d'adultes d'âge moyen. Le poids corporel, le régime alimentaire et la force de préhension ont également été pris en compte dans l’analyse.

150 minutes d'exercice physique par semaine améliore la santé du microbiote

"L'étude a révélé que l'activité physique de durée modérée (plus ou égale à 150 minutes par semaine) augmentait à la fois la richesse et la diversité des microbiotes intestinaux par rapport aux participants à l'étude qui faisaient moins d'exercice", a déclaré Jane Shearer, professeure de kinésiologie à la Cumming School of Medicine de l’université de Calgary, dans un communiqué.

"Compte tenu de cela, plus d'exercice semble être important pour améliorer la santé du microbiote et chacun devrait se donner comme objectif de respecter les 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine recommandées par les autorités sanitaires”, ajoute la co-autrice de l’étude.

"Le surpoids exerce ses propres influences sur le microbiote intestinal"

L'étude a également révélé que la durée importait plus que l'intensité pour améliorer la présence de bonnes bactéries intestinales. La raison exacte derrière cela reste floue, c'est quelque chose que l'équipe doit encore approfondir. De plus, les résultats montrent que les changements dans le microbiote intestinal n'étaient pas les mêmes pour tous : les personnes ayant un poids normal ont obtenu de meilleurs résultats que les personnes en surpoids.

En effet, même s’il est clair que l'exercice est extrêmement important pour la santé intestinale, les résultats soulignent l'importance de l'obtention ou du maintien d'un poids sain. "Le surpoids exerce ses propres influences sur le microbiote intestinal indépendamment de l'exercice physique. Dans ce cas, de mauvaises habitudes alimentaires l'emportent sur certaines des influences bénéfiques du sport sur les microbes intestinaux", explique un autre co-auteur, le Dr Chunlong Mu, associé postdoctoral en kinésiologie.