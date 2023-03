Draps, télécommande, rideaux : à quel point les chambres d’hôtels sont-elles sales ?

L'ESSENTIEL Plusieurs zones peuvent être porteuses de bactéries, champignons ou virus dans une chambre d’hôtel.

L’idéal est de toujours se laver les mains quand vous les touchez.

N’hésitez pas aussi à faire un contrôle visuel du lit pour vérifier qu’il n’y ait pas de punaises de lit.

Télécommande pour la télévision, poignées de porte ou même les verres pour poser sa brosse à dents ! Êtes-vous sûrs que ces éléments, que tous les clients passés avant vous ont touchés, sont bien lavés avant que vous ne séjourniez dans une chambre d’hôtel ? Dans un article publié par le site The Conversation, Primrose Freestone, maître de conférences en microbiologie clinique à l’université de Leicester, en Angleterre, fait le point sur les endroits où des bactéries, des champignons et des virus sont encore présents dans les chambres des établissements hôteliers.

Bien se laver les mains après avoir touché les poignées et les interrupteurs

Tout d’abord, il faut dire que cela n’a pas de lien avec le prix de la chambre d’hôtel car cela dépend de la qualité du nettoyage des chambres. Parfois, la cadence imposée aux personnes en charge du ménage dans les hôtels ne leur laisse pas beaucoup de temps par chambre ou du moins pas le temps que vous prendriez pour faire le ménage après qu’un inconnu ait dormi dans la chambre où vous allez séjourner.

D’autre part, le contrôle de la propreté d’une chambre est fait au visuel. Mais une poignée peut par exemple paraître tout à fait propre, alors qu’elle ne l’est pas d’un point de vue bactériologique ou de la microbiologie invisible de l'espace, où résident les risques d'infection. C’est aussi le cas des tapis, rideaux, télécommande de télévision, machine à café, etc.

Le premier élément auquel il faut faire attention, ce sont les poignées de porte. L’idéal est de vous laver les mains après les avoir touchées, soit avec de l’eau et du savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Il en va de même des boutons dans l'ascenseur, des interrupteurs pour la lumière et de toutes les surfaces - chaises, rideaux, télécommande de la télévision, machine à café, etc. - que les personnes touchent "obligatoirement" dans l’hôtel et dans la chambre.

Nettoyer les verres qui peuvent être porteurs de bactéries

Les verres présents dans la salle de bain ou près de la machine à café ou de la bouilloire que proposent certains hôtels ne sont pas toujours récurés comme vous le souhaiteriez. Or, ce sont des objets qui, s’ils ne sont pas bien lavés, peuvent être porteurs de germes. Vous pouvez utiliser le gel douche ou le savon à main pour le nettoyer.

Pour tout ce qui concerne les tissus, si vous avez un couvre-lit ou des oreillers dont les taies ne se changent pas, enlevez-les du lit. En effet, ceux-ci peuvent être porteurs de bactéries et autres germes. Il est aussi important de faire un contrôle du lit lorsque vous entrez dans la chambre pour vous assurez qu’il n’y ait pas de punaises de lit. Au-delà de l’aspect désagréable des morsures, si ces nuisibles sont à votre contact et à celui de vos affaires, vous pouvez les ramener chez vous. Ce qui pourrait vous contraindre à désinfecter entièrement votre habitat et changer tout votre mobilier pour vous en débarrasser.

Enfin, les infections les plus courantes dans les hôtels sont gastriques (diarrhée et vomissements) ainsi que les maladies respiratoires, comme le rhume, la pneumonie, et la Covid-19. Le dernier conseil est aussi de bien aérer sa chambre lorsque vous y entrez pour renouveler l’air.